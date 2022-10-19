宜蘭縣消防局與桃園市政府消防局共派18車35人，於上午7時19分桃園集結出發載送物資挺進明池山莊，將於路通後協助遊客撤離。（中央災害應變中心提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今上午5時宜蘭消防局出動4部4驅車、8名消防人員，載送物資約300公斤及藥品。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

尼莎颱風連日豪雨導致台7線多處坍崩，今（19日）宜蘭縣大同鄉明池山莊還有302人受困，昨晚公路總局搶通桃園復興區台7線大曼路段49.8K處，宜蘭縣消防局與桃園市政府消防局共派18車35人，於上午7時19分桃園集結出發載送物資挺進明池山莊，將於路通後協助遊客撤離。

昨消防局救災同仁攜帶藥品、物資，下午5時30分於台7線72K處與明池派出所人員會合，一同前往明池山莊，所幸中間無道路中斷；18日晚上9時40分，公路總局派 2輛吉普車、1輛板車及挖土機，運送麵食、感冒藥及900公斤柴油抵達明池山莊，並夜宿山莊。

今上午5時宜蘭消防局出動4部4驅車、8名消防人員，載送物資約300公斤及藥品，6時30分抵達桃園大溪消防分隊，與桃園消防局調派所屬災害防救志工，有桃園市迅雷救援協會、桃園市雷虎救援協會等14 車 27人，於上午7時19分從桃園方向進入，約2小時抵達明池山莊。

預計上午8時開始清除台7線50K處至明池段路面石塊等障礙物，約10餘輛四驅車輛，往返接駁約100位受困遊客至桃園巴陵地區再由大型遊覽車載送市區。