享譽亞洲、擁有超過20年收藏經驗的國際藝術組織 FNG-ART 秉持獨到眼光，數次攜手多位藝術家合作，繼全球首創的 AHAF 飯店藝術博覽會後，再掀藝術、潮流時尚界目光焦點！即日起至10月24日止，於台北信義世貿旁人聲鼎沸的「ATT4FUN 2F」舉辦《2022 FNG TAIPEI：Now & Future》當代藝術展。展覽內容包括 16 位來自世界各地的 FNG-ART 獨家藝術家之畫作，以及 FNG-ART 執行長 Daniel Kim 部分個人典藏畫作，展出作品總價值逾新台幣一億餘元，堪稱台灣下半年含金量最高藝術展！

國際藝術組織 FNG-ART 再度攜手多位藝術家合作推新展，此為韓國珠寶藝術家LEAH以及美國當代藝術家 NIKKI 作品。

《2022 FNG TAIPEI：Now & Future》當中 8 位為藝術市場前瞻性最高的 FNG-ART 全球獨家代理新銳藝術家；包括熱愛大自然之美的韓國珠寶設計藝術家 LEAH、以活潑可愛女孩圖樣深具代表性的療癒系美國當代藝術家 NIKKI、擅長透過女孩們切身話題作為畫作的日本藝術家 Misuzu Tokita、作品投射豐富內心情感的韓國藝術家 Jung Yeo Eun 與 Yang Hee Rin、以溫暖生活小故事受共鳴的韓國插畫藝術家Prairie、擁有獨特個人風格的韓國藝術家 Lee Kwan Woo，以及西班牙藝術家 Josias Figueirido 等人。

日本藝術家 MISUZU TOKITA 以女孩們的切身話題作為畫作的各種主題，希望透過在某個地方看到、聽到、記住和收集起來的回憶，能作為與藏家們互動的能量。

另外參展的8位亞洲與大洋洲區域獨家藝術家則有跳脫傳統，展現幽默怪誕創意的紐約藝術家 Adam Handler、備受全球藏家及品牌關注喜愛的菲律賓藝術家Blic、以藝術時尚及幽默感並以動物作為發想的委內瑞拉藝術家 Sol Felpeto、在抽象與現實主義間取得平衡的美國藝術家 Tom Berenz、以古老仿舊的物品結構進行創作的美國藝術家 Kyle Orlando、藉由圖形創作帶人神遊的法國藝術家 Madi、擅用幽默感和電影風格表達的印尼藝術家 Decki Leos Firmansah，以及推動藝術與潮流融合的中國新興藝術家王亞龍。

FNG-ART 執行長 Daniel Kim 也領頭落實展覽理念，將個人過去 22 年的部分典藏藝術畫作帶到展覽現場，讓觀展者能近距離欣賞多幅鉅作。

《2022 FNG TAIPEI：Now & Future》本次展覽以「Now & Future」為命題，匯聚現今當代知名藝術家，以及迅速崛起的新興藝術家共展，向觀展者傳遞更多樣性的藝術風格。FNG-ART 執行長 Daniel Kim 也領頭落實展覽理念，將個人過去 22 年的部分典藏藝術畫作帶到展覽現場，讓觀展者能近距離欣賞多幅鉅作，包含：Roby Dwi Antono、Laksamana Ryo、塩田千春及草間彌生等大師級藝術家作品。

《2022 FNG TAIPEI : Now & Future》展覽資訊

展期：即日起至 2022 年 10 月 24 日

時間：週日至週四11:00-22:00、週五至週六與例假日前夕 11:00-23:00

地點：台北市信義區松壽路 12 號 2F（ATT4FUN）