自10月以來歐洲各國正在發生大規模抗議活動，以抗議高昂的食品價格和能源價格、煞不住的通膨率，以及對俄羅斯實施的制裁正在削弱歐洲經濟，由於媒體並未報導相關示威信息，因此僅能倚賴社群網路以及通訊軟體來傳遞流通，以下為近日來的歐洲示威資訊。
綜合公開情報資訊來源（OSINT）彙整，其中以法國15日以來由全國總工會（Confédération générale du travail, CGT）展開的示威最為激烈，總工會召集了全國各地各行業的工會，抗議內容涵蓋生活的各個領域，生活水平低、通貨膨脹重，警民連日發生激烈衝突。
左派政黨「不屈法國」（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）在約 14 萬人參加的巴黎示威活動中發表了的演說，指責法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）造成了生活成本噴漲危機，並呼籲法國當地時間10月18日應要進行總罷工。
隨著法國主要石油公司煉油廠的工人罷工持續不斷，法國加油站陸續無油可供、交通停擺，一些人甚至呼籲法國終止北約成員國身份，加上現在於高通貨膨脹和越發高昂的生活成本感到不滿，正給法國政府帶來了越來越大的壓力。
約翰霍普金斯大學暨美國白宮智庫加圖研究所（Cato Institute）貨幣暨通膨專家漢柯（Steve Hanke）也發推文上傳了義大利、比利時和德國的示威活動影片。
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