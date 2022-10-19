自10月以來歐洲各國正在發生大規模抗議活動，以抗議高昂的食品價格和能源價格、煞不住的通膨率，以及對俄羅斯實施的制裁正在削弱歐洲經濟，由於媒體並未報導相關示威信息，因此僅能倚賴社群網路以及通訊軟體來傳遞流通，以下為近日來的歐洲示威資訊。

綜合公開情報資訊來源（OSINT）彙整，其中以法國15日以來由全國總工會（Confédération générale du travail, CGT）展開的示威最為激烈，總工會召集了全國各地各行業的工會，抗議內容涵蓋生活的各個領域，生活水平低、通貨膨脹重，警民連日發生激烈衝突。

BREAKING: After a charge by the police, the demonstrators unite with the unions to push back the police in Paris 🚨



🔊sound🔥 pic.twitter.com/qrXH01Xx2j — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) October 18, 2022

Look @POTUS what you've done.

All of Europe is in protests. People are resisting your lying EU puppets



You have created chaos. Expect upheavals pic.twitter.com/WKltdXX5iK — bakiros (@usebakiros) October 16, 2022

In Paris autumn is already very hot. Soon it will be everywhere. Europeans don't want to starve and freeze for Zelensky. pic.twitter.com/98ErDvaUy9 — RadioGenova (@RadioGenova) October 16, 2022

France🇫🇷

Italy🇮🇹

Belgium🇧🇪

Germany🇩🇪

And many other countries in Europe…



Mass protests are happening across Europe against high food and energy prices and the sanctions on Russia that are crippling European economies. Yet the media continues to turn a blind eye to this. pic.twitter.com/A38CpLIzOm — James Melville (@JamesMelville) October 17, 2022

左派政黨「不屈法國」（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）在約 14 萬人參加的巴黎示威活動中發表了的演說，指責法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）造成了生活成本噴漲危機，並呼籲法國當地時間10月18日應要進行總罷工。

🇫🇷 Jean-Luc Mélenchon, leader of the left-wing populist & anti-NATO party La France Insoumise, gave an impassioned speech at a protest in Paris where around 140,000 people attended, accusing Macron of causing the cost-of-living crisis and called for a general strike on October 18 pic.twitter.com/ltKAnxb1fJ — European Insider (@Europa_Insider) October 16, 2022

隨著法國主要石油公司煉油廠的工人罷工持續不斷，法國加油站陸續無油可供、交通停擺，一些人甚至呼籲法國終止北約成員國身份，加上現在於高通貨膨脹和越發高昂的生活成本感到不滿，正給法國政府帶來了越來越大的壓力。

Over the weekened, 10,000 Germans have gathered outside the Bundestag in Berlin to protest against the government's ill-advised #sanctions on Russia and the resulting energy crisis. Take a look: pic.twitter.com/h9QUpyAgXb — Steve Hanke (@steve_hanke) October 11, 2022

Protests erupted in Rome, where protesters against the war against NATO’s war with Russia. Take a look:pic.twitter.com/G0iZ1kyKQ3 — Steve Hanke (@steve_hanke) October 18, 2022

Massive protest erupted in Brussels, Belgium. The protesters are directing their ire against the EU and rising prices. Take a look:pic.twitter.com/TxzQkmng4S — Steve Hanke (@steve_hanke) October 18, 2022

約翰霍普金斯大學暨美國白宮智庫加圖研究所（Cato Institute）貨幣暨通膨專家漢柯（Steve Hanke）也發推文上傳了義大利、比利時和德國的示威活動影片。