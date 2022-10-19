台北市林24歲馬來西亞籍蔡女大生遭殺害，遭羈押的30歲兇嫌陳男從原本稱「加工輕生」，檢方偵訊時改口坦承因吵架失手殺對方，目前已遭羈押；而陳男的個人臉書曝光，只見他常秀出手臂精實肌肉與大片刺青照，也會騎重機、開車出遊，甚至常分享佛法相關影片，最近一則貼文是悼念淨空法師圓寂，與他殘忍殺害女網友的形象相差甚大。

陳男的臉書最近1則公開貼文是7月26日，他發文悼念淨空法師圓寂享耆壽96歲，還說曾經每天在YouTube聽法師講經說法，持續3年；此外陳男也曾分享「佛教徒的生死觀《金剛經》與無悔的人生」和不少佛法相關的YouTube影片，似乎相當崇尚佛法，偶爾也會不時分享自拍和出遊照片，秀手臂刺青和愛車。

陳男的個人臉書曝光，只見他常秀出手臂精實肌肉與大片刺青照，也會騎重機出遊，甚至常分享佛法相關的影片，最近一則貼文是悼念淨空法師圓寂。（翻攝自臉書）

陳男的個人臉書曝光，只見他常秀出手臂精實肌肉與大片刺青照，也會騎重機出遊，甚至常分享佛法相關的影片，最近一則貼文是悼念淨空法師圓寂。（翻攝自臉書）

陳男的個人臉書曝光，只見他常秀出手臂精實肌肉與大片刺青照，也會騎重機出遊，甚至常分享佛法相關的影片，最近一則貼文是悼念淨空法師圓寂。（翻攝自臉書）

陳男的個人臉書曝光，只見他常秀出手臂精實肌肉與大片刺青照，也會騎重機出遊，甚至常分享佛法相關的影片，最近一則貼文是悼念淨空法師圓寂。（翻攝自臉書）

陳男今年4月與蔡女透過Instagram認識，本月8日正式交往，交往5天內他帶蔡女到101逛街、吃高檔餐廳花了近10萬，全由他出錢，13日上午2人為此大吵一架，他拿枕頭悶住對方的臉，原只想嚇嚇對方，不料失手殺人，之後逃回鶯歌住所服藥輕生，目前法院已裁定羈押不禁見。

此外，陳男稱用枕頭悶住蔡女的臉致死，但警方卻在蔡女頸部發現有勒痕、瘀傷，對陳男說詞有所保留，目前檢方16日已解剖遺體，採集胃部、血液檢體化驗，同時將陳男2支手機、蔡女3支手機、1台平板電腦進行數位還原，將確認正確致死原因與作案過程。