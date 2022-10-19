高齡87歲少校退役的孔姓老翁，今年8月18日凌晨在新北三峽榮民之家內，與66歲禇姓男子疑有購買營養品糾紛，先持玻璃瓶和熱水瓶攻擊褚男，照服員忙於對褚男急救時，孔男又到另個床位，對懷疑對他不利的94歲張姓男子以繩索勒頸，2名傷者送醫急救仍先後宣告不治，新北地檢署今依殺人罪將孔男起訴。

檢警調查，褚男之前請孔男代購2罐營養品，市價116元，但褚只付給孔100元，孔男疑因此心生不滿，8月18日凌晨0時許先與褚男激烈爭吵，照服員遂將情緒激動的孔男以束帶固定在床上，由於褚男本就因中風行動不便，故未對其約束行動。

凌晨4時許孔男掙脫束縛，持苦茶油玻璃瓶走到褚男床位，連續重擊褚男頭部，玻璃瓶破碎後再隨手拿起一旁熱水瓶繼續攻擊，照服員發現趕來制止，並急對奄奄一息的褚男急救，孔男卻趁現場一陣慌亂，走到隔壁區對張姓男子行凶。

孔男以圍裙繩子緊勒張男脖頸，陸續趕來的其他區照服員陸續見狀，制止孔男時發現張男已無生命跡象。照服員急召救護車將2名被害人送醫，不幸均急救無效。

據了解，凶嫌孔男少校退伍，住進榮家3年，有失智病史，平日性情溫和，發生此事園區內的照服員及護理師都感到相當意外。另張男為上校退伍，入住榮家1年，有高血壓、失智病史，長期臥病在床；褚男則是士官長退伍，住進榮家2年，因中風行動不便。

孔姓老翁在偵查時坦承攻擊兩人卻否認殺人，檢方認定他行兇時具有殺人意圖，依殺人兩罪起訴，因孔翁已高齡87歲，檢方建請法院審酌是否依法減刑。