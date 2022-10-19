一個常見的飲食習慣竟會造成嚴重的胃潰瘍。有醫師表示，一名中年男子因腹部悶痛、解黑便就醫，經過胃鏡檢查，竟發現胃部有5處潰瘍及糜爛，但該病患平常三餐正常、飲食清淡，無任何引發胃潰瘍的因子，經問生活習慣才知，平常每晚喝一罐可樂，而可樂極酸，可能是導致病患胃潰瘍或惡化的原因。

基隆長庚醫院肝膽腸胃科醫師錢政弘在其臉書表示，日前一位40多歲的先生因為左上腹悶痛來看診，且他還發現糞便顏色較黑，他幫該病患做胃鏡檢查，竟發現胃裡共有5處潰瘍和糜爛，還有出血過的痕跡。

錢政弘表示，胃潰瘍常見的成因有5項，包括非類固醇消炎止痛藥、幽門螺旋桿菌感染、心情壓力過大、菸酒、飲食不當（例如長期喝咖啡、茶、柑橘類飲料、刺激或重口味食物）。

錢政弘表示，該病患個性開朗、未服用藥物、平常飲食清淡、三餐正常，不吃甜食或零食、也不喝咖啡茶或果汁、檢查也無幽門桿菌，讓身為醫師的他也難知道胃潰瘍的發生原因，經問患者近期有無特別的飲食習慣，患者才想到「前陣子去大賣場買一箱可口可樂，每晚在家有喝一罐可樂。」

錢政弘表示，酸性食物並非不能食用，但不要過量，有胃病或胃食道逆流的人避免喝檸檬汁、柳橙汁等，因這些飲料比較酸，據分析梅子汁的PH值是3.8 ，柳丁汁3.7，鳳梨汁3.5，蘋果醋3.4，檸檬汁3.2，蔓越莓汁2.7，「而可樂的PH是2.3」。他提醒，碳酸飲料加了大量的甜味劑去掩蓋酸的口感，他雖不確定患者是因為喝可樂而得到胃潰瘍，也許還有其他原因造成患者的胃潰瘍，但可以確定喝可樂會使胃潰瘍變得更嚴重，他應該是真的喝太多了。