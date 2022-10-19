國民黨屏東縣長參選人蘇清泉。（資料照,林和生攝）

屏東縣已由民進黨執政達25年，但最新民調顯示，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉僅小幅落後民進黨屏東縣長候選人周春米，引發關注。國民黨前台北市議員羅智強認為，蘇清泉是年底選戰最被低估的候選人，屏東若能翻盤將產生擴散效應，接著往高雄、台南、嘉義一路燒上來，羅更表示，壓垮民進黨的稻草，在北台灣會是台北市，南台灣則可能是屏東。

《菱傳媒》屏東縣長最新民調顯示，蘇清泉支持度34.89％，周春米則為37.28％。6度前往屏東助選蘇清泉的羅智強接受港媒《中評社》訪問時表示，民進黨年底選舉恐全軍覆沒，因綠營南台灣選情從屏東開始告急，已經有破口，他並提及，綠營政治人物或支持者私下很肯定蘇清泉，大家厭倦屏東長久以來都是綠盤鐵板塊，「屏東是非常有可能翻盤的」。

此外，羅智強說蘇清泉在九合一選舉中，是最被低估的候選人，若屏東真能翻盤，將會有擴散效應。從大家覺得最不可能翻的屏東開始，接著就會往高雄、台南、嘉義燒上來。羅智強觀察到，民進黨已回防南部，因為民進黨在北台灣選情不理想，特別是台北市長候選人陳時中儼然成為民進黨破口，負面壓力幾乎快把北台灣淹沒。