立院國防委員會今進行「國防部112年度施政計畫及主管預算案報告，（公開部分）」，報告指出，112年度國防預算編列4150億9865萬元，較111年度增加474億9604萬8千元，成長12.9％，其中，人員維持費計編列「薪餉」、「各項加給」及「教育行政」等預算1810億3942萬9千元。

以下是國防部報告全文：

主席、各位委員先進：

面對中共對我針對性機艦侵擾及實戰化演訓等挑釁行為更趨頻密、緊迫，臺海嚴峻局勢持續加劇，並於我周邊海空域進行聯合軍演，致區域情勢動盪不安。為因應防衛作戰需求，國軍以創新與不對稱作戰思維建構堅實戰力，除戮力戰備訓練外，並透過軍購及國防自主等途徑，積極籌獲新銳武器裝備，同時精進後勤管理與提升後備戰力，以確維裝備妥善及增進全民總力；另為穩定國防人力與培育優質人才，持續落實人員訓練、官兵照護，並持恆要求軍風紀律與凝聚向心等各項作為，戮力達成建軍備戰目標。

112年度整體國防預算獲賦5862億7545萬1千元，較111年度增加715億4559萬3千元，成長13.9％，其中年度預算編列4150億9865萬元，較111年度增加474億9604萬8千元，成長12.9％。公開部分，包含代編國安局情報行政經費11億2896萬元，合計編列3877億4030萬3千元，以下謹就年度施政重點與預算編列概況，摘報如後：

貳、112年度施政重點

一、強化戰備整備訓練，精進聯戰指管機制中共藉各國聚焦俄烏衝突之際，自8月對我執行「聯合軍事行動」後，持續運用海、空兵力在臺海周邊聯合戰備警巡，加大針對性軍事威懾，並以灰色地帶侵擾及機艦逾越中線等，嚴重威脅我國防安全。為因應當前敵情威脅，國軍嚴密監控共軍動態，並秉「處處皆戰場、時時做訓練」指導，藉漢光演習、作戰計畫演練及戰備偵巡等戰演訓任務，落實防衛作戰整備；另為強化三軍聯合作戰戰力，整合各軍種及聯戰操演，依整體防空、聯合制海、聯合國土防衛作戰進程，統合三軍部隊遂行仿真實戰對抗操演，據以精進聯戰指管機制。計編列「作戰綜合作業」、「訓練綜合作業」及「通信電子與資訊管理」等預算91億6370萬2千元。

二、籌購新銳武器裝備，增進重層嚇阻能力

因應中共不斷擴增軍事力量，國軍為確保國家安全，在不與其進行軍備競賽前提下，依「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略指導、不對稱作戰思維及兵力整建計畫進程，循對外採購途徑籌獲國內無法自製或可滿足快速提升戰力需求之新銳武器裝備，以增進重層嚇阻能力。

112年度持續執行「遠程精準火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」、「F-16型機遠距精準武器」等案，並新增籌購「空降作戰傘具裝備」，計編列「一般武器及戰備支援裝備購製」、「一般通電裝備」等預算240億9901萬5千元。

三、致力自主研發生產，加速國防產業發展

國軍因應未來作戰型態及順應尖端科技發展趨勢，整合國內產、學、研各界技術能量，持續推展關鍵核心技術之先進科技研究，提高國防武器自研自製比例，同步推動軍民通用科技研發計畫，創造研發成果，據以扶植國內相關產業鏈，促進國防科技產業發展與升級。112年度持續依計畫執行「新式高級教訓機」、「105公厘輪型戰車研製案」、「偵搜戰術輪車研製案」及資通電系統等研製作業，計編列「一般武器及戰備支援裝備購製」、「一般通電裝備」及「軍品研發」等預算510億1381萬7千元。

四、擴增後勤支援效能，提高防衛作戰韌性

因應中共常態化機艦侵擾，我運用應對兵力反制亦隨之增加，為維持武器裝備妥善運作，強化作戰持續力，國軍持恆後勤物資整備，置重點於補充彈藥及裝備零附件等存量，擴增後勤支援效能，並透過國內產製、對外採購及軍種修護能量交互支援等方式，同時整合後勤資訊平臺，達「精準後勤管理、快速後勤支援」目標，滿足建軍備戰任務需求。計編列「一般彈藥購製與維護」、「軍事單位裝備零附件購製及保修」及「油料、庫儲後勤補給支援」等預算898億8630萬7千元。

五、提升後備戰訓量能，整合全民防衛總力

為滿足後備部隊作戰運用，堅實整體防衛戰力，將採提升戰備存量、汰舊換新及教育訓練改革等方式，逐年獲得所需裝備，並規劃結合戰術位置在地化訓練，使召員熟悉戰場環境，遂行戰術行軍、戰鬥教練及作戰計畫演練，提升後備戰訓量能，以達成「戰訓合一」目標；另為強化各部會及地方政府全民防衛動員準備，定期檢討應變機制及能量，賡續盤點重要物資儲備及調度，協力民防力量編組與運用，以戰時景況為想定，擴大深度辦理民安、萬安演習驗證成效，完備戰力準備及緊急危難應變，以整合全民防衛總力。計編列「動員整備」、「軍事單位裝備零附件購製及保修」及「一般武器及戰備支援裝備購製」等預算155億2581萬3千元。

六、培育專業優質人力，建構現代精銳勁旅

國軍依防衛作戰需求，以建立可恃戰力，打造現代化勁旅為目標，除積極維持現有可即時投入作戰之人力資源外，並落實募兵制穩定推動，透過各項招募管道，激發社會青年從軍意願，同時規劃基礎教育增進現代化管理能力、進修教育提升領導職能、深造教育培育聯合作戰思維及多元進修管道，以精進人員本職學能及專業素質，並藉各項加給、補助、保險及撫卹等制度與留營配套措施，強化人員長留久用意願。計編列「薪餉」、「各項加給」及「教育行政」等預算1810億3942萬9千元。

七、完善官兵照護服務，形塑優質生活環境

為落實照護國軍官兵及眷屬政策，使官兵全心投入戰訓本務，在住用環境方面，持續推動老舊營舍整修，並改善生活設施，以符合現代化居住品質；醫療照護方面，建構區域醫療聯盟及整合醫療資源，提供全面照護，並滾動調整防疫規範，執行各項防疫任務，以保障官兵健康；幼兒托育方面，配合政府公托政策，籌設非營利幼兒園及職場互助教保中心，以滿足官兵及眷屬需求；心輔作為與法律服務方面，持恆強化自傷防處機制，提升輔導能量，並提供官兵及眷屬法律諮詢及輔導訴訟，加強法治觀念與保障合法權益，俾使官兵身心不受傷、權益不受損。計編列「設施修繕維護與管理」、「軍事醫療作業」、「法務及法制作業」等預算146億946萬元。

八、戮力軍風紀律維護，凝聚全軍團結向心

國軍負有保國衛民使命，而清廉持志及軍風紀律是發揚戰力的基礎，亦是國人檢視的重要指標，將賡續推動軍紀教育扎根工作及反貪法紀宣導，採多元管道宣教，深植官兵法紀觀念，讓國軍除戮力於戰訓本務外，亦須嚴整軍紀，蔚為崇法務實風氣；另精神戰力係構成戰鬥力的重要因素，持恆強化全民國防教育，並透過多元管道宣揚國軍正面形象，同時結合各項重要戰史，策辦大型紀念活動，砥礪武德修為，堅定愛國信念，激勵官兵傳承保國衛民忠貞氣節，凝聚全軍團結向心。計編列「督察作業」及「政戰綜合作業」等預算12億7380萬元。

參、預算編列概況

本部112年度預算，結合施政重點與計畫務

實檢討編列：

一、歲入預算編列66億2073萬6千元（如附表1），較111年度增加21億6448萬8千元，主要係增列「國軍老舊眷村改建基金」繳庫數。按來源別劃分如後：

（一）罰款及賠償收入：5億2161萬7千元。

（二）規費收入：183萬2千元。

（三）財產收入：5億972萬元。

（四）其他收入：55億8756萬7千元。

二、歲出預算

編列4150億9865萬元，較111年度增加474億9604萬8千元（如附表2、3），依計畫內容及性質，區分「公開」及「保密」兩部分，按預算結構劃分如後：

（一）軍事投資：

編列1027億2473萬6千元，其中公開部分編列840億1858萬8千元，較111年度增加98億4148萬7千元。

1.對外採購：編列240億9901萬5千元。

（1）持續計畫：依發價書及合約付款期程執行「新型戰車」及「F-16A／B型戰機性能提升」等20案，計240億9892萬1千元。

（2）新增計畫：辦理「空降作戰傘具裝備」乙案，計9萬4千元。

2.國內產製：編列566億6949萬元。

（1）持續計畫：依委製協議書及合約付款期程執行「康定級艦戰鬥系統性能提升」及「新式高級教訓機」等124案，計522億2950萬8千元。

（2）新增計畫：籌獲「國軍夜視鏡」及「國軍後備部隊兵器類裝備整備」等56案，計44億3998萬2千元。

3.土地活化：編列32億5008萬3千元。配合政府社會住宅等重大政策及地方政府都市發展需求，辦理清泉崗靶場等土地釋出活化運用。

（二）人員維持：

編列1786億8597萬3千元，較111年度增加79億3384萬3千元，主要為人員薪餉、保險及各項補助等法律義務支出。

（三）作業維持：

編列1336億8794萬1千元，其中公開部分編列1250億3574萬2千元，較111年度增加254億3535萬5千元。

1.後勤維保：提高各式主要武器裝備妥善、補充彈藥存量、採購油料，並改善官兵生活設施及營舍修繕等所需，計1051億240萬8千元。

2.通信資訊：辦理通信電子及各項資訊系統管理維護、電腦兵棋作業等所需，計20億5636萬6千元。

3.教育訓練：辦理部隊訓練、戰演訓任務、軍

事教育、教召訓練、訓場整修、睦鄰經費及提升後備戰力等所需，計84億7480萬9千元。

4.環境保護、軍事行政及第一預備金等，計82億7319萬9千元。

5.代編國安局預算，公開部分計11億2896萬元。

肆、結語

112年度預算係綜合考量敵情威脅、防衛作戰需求及兵力整建計畫等面向，衡酌施政優序，妥適規劃編列4150億9865萬元，以建構堅實可恃國防武力，具體展現自我防衛決心，捍衛國家安全。