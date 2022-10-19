女星陳艾琳與同為《大學生了沒》班底的Alex（顏庭笙）於2019年結婚，育有一個3歲的女兒，雖然兩人已結婚三年卻遲遲未辦婚禮，不過陳艾琳昨(17)日在臉書宣布於10天後舉辦婚禮，並搶先曝光一組婚紗照。

陳艾琳與老公Alex認識長達15年，但兩人一開始卻只是朋友，直到某次雙方都失戀的情況下碰面，Alex對陳艾琳說：「如果你三十歲還沒結婚，那我就娶你。」聽似曖昧的話語並沒有讓兩人在一起，仍各自談了幾場戀愛，直到28歲那年再次遇見對方才開始交往。

女星陳艾琳喜曬婚紗照。（圖／陳艾琳臉書）

陳艾琳在文中寫道：「顏是她最好的朋友，但這次我們不再害怕因交往而失去一位朋友」而在30歲前夕發現懷孕的陳艾琳更驚喜直呼「這也許就是電視劇裡演的命中註定。」最後他更表示，「15年也不過是開始，未來我們還有很長的故事要延續。」

消息發布後，網友除了稱讚陳艾琳的婚紗照拍得很美之外，也被小倆口的愛情故事打動紛紛獻上祝福「天啊 這組婚紗照真的太好看了」、「好一個浪漫的命中註定」、「恭喜恭喜~~」、「好棒好甜蜜」。