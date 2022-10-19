地緣政治風險，各國央行持續升息，近期美國大型科技股急漲急跌反覆出現，台股於萬三關卡亦呈現多空攻防，11月百里侯選戰進入倒數，儘管全球金融市場波動風險加大，不過，據統計，歷屆縣市長選舉前後台股表現，越接近投票日與選後新局，為股市帶來正向的投資氛圍，第一金投信指出，近期台股在5年線區間探底整理，投資人不妨採低接存股策略靜候股價反轉。

美國聯準會暴力升息，全球景氣加速落底，台股連帶受影響，企業獲利預估加速下修，第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中表示，美國期中選舉將在11月上旬展開，近期再對中國半導體廠商祭出出口禁令，科技股及相關供應鏈股價受壓抑，短期科技股修正走勢加劇，台灣縣市長選舉11月下旬舉行前後，政府基金持續護盤宣示下，台股具備較強下檔支撐。

年初以來各項風險因素壓抑，台股成交低迷、外資賣壓湧現，指數回測萬三關卡，但接下來縣市長選舉即將舉行，第四季產業傳統旺季，再加上迎接2020年疫情以來首度的國境解封等市場利多，第一金投信分析，8月份以來台股急跌後，選舉行情更有期待空間，歷屆選舉前後台股表現，包括上漲機率與平均漲幅，選後表現皆優於選前。

目前台股仍處區間打底，10月份美、台企業財報發佈，與法說會登場，企業獲利預警已在預期，更值得市場關注的是第四季的與明年的展望看法，張正中說明，美國企業海外營收可能受到升息與強勢美元衝擊，財報下修風險較高；而台灣企業海外營收，儘管受到外部需求減緩影響，不過，匯率貶值挹注毛利率與業外匯兌收益等，科技業獲利可望優於預期，但對明年的展望是較值得留意的方向。

張正中指出，這波景氣加速落底，預估股價修正落底時間可能在今年第四季至明年第一季，但高利率環境，經濟復甦可能相對緩慢，在股價大波動、續探底階段，提供相對較佳存股時機，投資人採取分批進場、定期定額投資，能平均成本、分散進場風險，掌握台股後市修復力，待景氣再度步入擴張循環，加速財富翻轉機會。