益鈞環科*-新(6912)今(111)年10月19日登錄興櫃戰略新板，興櫃登錄價為5元，今日晨盤股價漲約2%左右。

益鈞環科*-新成立於108年6月，董事長為秦嘉鴻，總經理為秦錫鈞，是全球首家從事對廢棄尿布與工廠製造瑕疵尿布的回收與再利用，並制定一套完善的循環再利用方案之企業。該公司之技術可將其還原成高價值原材料-塑膠、紙纖、高吸水分子(聚丙烯酸納；SAP)，加以循環再利用。

益鈞環科*-新自109年示範場建置開始，試辦多項計畫執行，在今年111年獲得工業局個案再利用核准，以及完成環保署城市廢棄尿布試驗計畫，預計明年112年第三季開始在蘆竹廠，陸續完成瑕疵尿布與廢棄尿布之產線運營。

益鈞環科*-新每股面額新臺幣1元，送件時資本額為1億元，主辦券商為康和綜合證券。110年業績，營收為0元，稅前虧損2,623萬元，每股虧損0.7元；111年上半年營收為9.8萬元，稅前虧損1,754萬元，每股虧損0.26元。

循環再利用再製成高價值原物料，除了可以直接銷售外，並可透過與下游廠商合作將原料再利用產生相關產品如：建材、再生紙製品，及農業相關用品等，再生塑膠可做包裝袋、衣架、回收桶等，再生紙纖可以做書寫紙與貓砂，再生高吸水分子則可做為保冷劑、防洪袋等；甚至原料回到上游產出端(如長照或醫事機構及尿布工廠)再製成週邊非親膚性產品。