中東國家卡達（Qatar）天然氣資源豐富，總儲量居全球第三名。卡達天然氣公司18日發布新聞稿表示，該公司首次使用全球最大Q-Flex型液化天然氣（LNG）船將天然氣運送至中國廣西省北海市的一處液化天然氣終端，同時表示中國是卡達的主要能源合作夥伴。

俄羅斯衛星社報導，超大型「薩拉輪」（AL SAHLA）是自2016年開始運營以來進入該終端的最大LNG運輸船。這艘運輸船從卡達的拉斯拉凡港（Ras Laffan）向中國運送了20.5萬立方公尺的液化天然氣。

該公司新聞稿表示，「貨品已被送到中石化位於北海的液化天然氣終端。中石化是中國最大的石油和石化產品供應商，也是中國第二大石油和天然氣生產商」。據了解，該終端的額定容量為每年存儲300萬噸液化天然氣，由四個儲罐組成，每個儲罐的容量為64萬立方公尺。

卡達天然氣公司指出，自2009年9月首次供應液化天然氣至今，卡達已向中國供應超過8500萬噸液化天然氣。該公司認為，中國是卡達的主要能源合作夥伴，也是全球液化天然氣市場增長的主要推動力，因為中國政府正在環保領域推行日益現代化的政策。

外媒日前報導，中國在現貨市場大舉採購，去年已超越日本，成為全世界最大的LNG進口國。