俄羅斯因入侵烏克蘭遭國際制裁後，晶片業發展大受衝擊，根據外媒Techspot報導，俄羅斯知名晶片設計廠商貝加爾電子設計完成48核心伺服器處理器S1000，其性能強勁，可以取代英特爾和AMD的處理器，這款晶片原本由台積電代工，但如今在全球制裁下台積電已斷供，這款晶片恐怕沒有機會進入市場。

根據報導，這款貝加爾新一代48核處理器S1000 ，早在俄羅斯入侵烏克蘭之前就完成，並在受制裁前從台積電收到少量S1000晶片，外界研判此款晶片成功流片。貝加爾S1000產品原定在今年或明年出貨，不過礙於國際制裁，台積電不會接單，S1000可能永遠無法上市。

BE-S1000 from Baikal Electronics, 48 Core Arm Cortex-A75 CPU for HPC



CPU manufactured at TSMC with 16nm. For the next few years, probably one of the last Russian CPUs with modern process node. pic.twitter.com/KDhSoXXxem — Fritzchens Fritz (@FritzchensFritz) October 13, 2022

報導指出，這款晶片落入1位俄羅斯愛好者的手中，並與晶片攝影師Fritchens Fritz分享照片。

其實在俄烏衝突爆發前，俄羅斯就積極發展半導體產業，其中，俄羅斯比較知名的晶片設計廠商就是貝加爾電子。該公司在2021年推出Baikal-M系列處理器並正式量產，其是採用台積電28奈米製程代工。

雖然俄羅斯持續發展本土半導體製造業，計畫2030年投資約3.19兆盧布，目標是2022年底前量產國產90奈米製程晶片，以及2030年底量產國產28 奈米製程晶片，但在美國及西方各國聯合制裁下，外界認為要實現目標恐非常困難。