福建擁有豐厚的文化資源，如何進一步推動中華傳統文化創造性的發展和創新？福建省宣傳部長張彥表示，將把朱子文化、閩南文化和媽祖文化等特色文化跟台灣廣大同胞的文化追求緊密的結合起來，共同推進中華文化的傳承和創新。

中共二十大新聞中心昨晚舉行第二場集體採訪，請黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西代表團新聞發言人出席，回答記者提問。

福建團發言人、福建省宣傳部長張彥表示，中共總書記習近平當年在福建工作期間，不僅親自推動鼓浪嶼、三坊七巷和萬壽岩的遺址保護，還對朱子理學研究凝聚振興，給予大力支持。

張彥表示，目前，泉州以宋元時期的世界海洋文明中心，成功加入世界遺產名錄，三明的萬壽園也已經建設成為福建省首個遺址文化公園。福建現在的世界遺產有4處，文化保護遺址名錄列入8項，還有145個省級遺址項目、非遺項目。

張彥表示，福建是全大陸唯一一個名字裡面帶有福字的省份，省內還有福州、福清、福鼎、福安等以「福」為名的縣市，「福文化」已經浸潤在福建人民的生命生活的方方面面。

由於福建和台灣之間僅一水相隔，張彥表示，福建將把朱子文化，閩南文化和媽祖文化等特色文化跟台灣同胞的文化追求緊密結合起來，共同推進中華文化的傳承和創新。與此同時，福建還將發揮海絲核心區和海外華僑的優勢，共同把中華文化推向世界。