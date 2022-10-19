台北熊好券2.0昨（18日）起開放登記，預計10月25日抽籤，使用期限到12月18日，這次有住宿券、饗購券、藝文券、運動券、市集券，以及新增的農好券，共6種票券，金額500到1000元不等，並改用6選2的玩法，不限台北巿民，只要下載台北通App都可以抽，若同時抽中住宿券與市集券，等於最多可拿到2000元，饗購券、市集券則是餐飲業、夜市、市場都可用，是最好用的2種券。《中時新聞網》整理熊好券相關問題，供民眾參考。

●只有台北巿民可以抽？

熊好券抽獎資格不限台北市民，只要下載台北通App就可抽，或是上網到熊好券2.0網站用健保卡、自然人憑證或台北通會員登記，也可到7-11的ibon機台登記意願，3種管道都能參加抽獎，但中獎民眾必須是台北通App會員，透過台北通App使用票券。

熊好券2.0有6種票券，民眾可6選2。(台北市政府提供)

●何時開始登記？

熊好券登記時間從即日起至10月24日下午6點，進入台北通App，點最下面選項中的「服務」，再點「熊好券2.0」就可登記。下周二（10/25）抽籤、下午派券，收到即可消費，使用期限至12月18日，過期無效。

點選「服務」→「熊好券2.0」即可登記熊好券。(翻攝自台北通App)

●哪種券最好用？

熊好券2.0有6種票券，包括住宿券1000元、饗購券500元、市集券1000、運動券500元、藝文券500元、農好券500元，預計發行69.6萬份，民眾登記票券採6選2。

其中饗購券、市集券最好用，因為500元饗購券可在台北市零售及餐飲業店家使用，通路最多；市集券在台北市的夜市、地下街、市場皆能用。

熊好券2.0有6種票券，將抽出69.6萬份，其中饗購券48萬份，份數最多。(台北市政府提供)

●最多可拿到多少錢？

若是同時抽中住宿券1000元、市集券1000元，最高可獲得2000元。

●可以去哪些特約店家？

住宿券：特色安心旅宿，僅限台北巿。

饗購券：台北市零售及餐飲業店家，但不含超商（市）、大賣場。

市集券：台北傳統市場、夜市、地下街。

運動券：公有委外場館、民營運動場館、運動服務。

藝文券：藝文產業相關店家，包含誠品書店。

農好券：休閒農場。

●熊好券2.0該怎麼用？

採數位票券模式，中獎者必須使用台北通App才能花掉，民眾在掃碼完成消費折抵時，店家可立即確認收到消費者所折抵的票券，10月25日抽籤，若10月24日前已註冊台北通，中獎民眾25日下午就能收到票券，至於上網或ibon登記的中獎民眾，最晚要在11月3日前註冊台北通App，系統會隔日派券。