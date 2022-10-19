國民黨立委江啟臣原定昨天下午要進行這會期的行政院長施政報告總質詢，但因行政院長蘇貞昌確診而停止，江啟臣在臉書指出，他祝蘇院長早日康復，而原定要質詢的問題，在今天外交及國防委員會上提出，希望能獲得國防部的回應。

江啟臣在臉書貼出其準備質詢內容如下：

美國白宮10月12日發布國家安全戰略，重申美國的「一個中國」政策，美國對維持臺海和平穩定有著持久利益，反對任何一方片面改變現狀，不支持臺灣獨立，會持續支持臺灣自我防衛。軍售是其中一種形式，然而近年在「不對稱作戰」的框架下，美國賣他想賣的武器裝備，中止我們想買的裝備，例如魚叉飛彈系統、遠程精準火力打擊系統、反潛直升機、自走砲M109A6。是否合理？

買了美國想賣的武器，也不代表交貨就會順利，在俄烏戰爭中大鳴大放的人攜式短程防空飛彈，預訂今年要開始交貨，但因為美方因素而延遲，請問國防部的備案在哪邊？

愛國者三號增程型飛彈的增購案，兩年過去，到現在還沒有簽訂發價書，等約簽了，又要等到何時才能交貨？

F-16型機遠距精準武器籌購案，本來規劃的執行期程要從111-116年延長到119年，也是因為美方生產因素而必須延遲，國防部的因應方案在哪裡？

陸軍高效能反裝甲飛彈，原訂111年要交運的武器裝備，包括「改良式目標獲得系統46套，TOW-2B RF飛彈460枚，悍馬車46輛」，要延到112年交運，是什麼原因？

F-16A／B飛機構改全案1402億元，執行期程原訂到112年結束，但空軍不結案清算，打算利用尚未用盡的178億6947萬元，規劃執行哪些項量？

以特別預算2472億2883萬元採購66架F-16 C／D Block 70，有傳聞可能因為疫情的缺工缺料而延宕，要等到114年才能交機返臺，是否為真？

依國安局陳明通局長所言，2023年、2025年、2027年，都是必須密切觀察兩岸互動的關鍵時間，然而，許多對美重大武器採購案都受各種因素影響而延宕進度，國防部能如何因應？或只能被動等待？

再者，拜登政府上任至今宣布六次軍售案，多數屬後勤維持的軍售項目，不少武器裝備、飛彈採購需求，都還在美方審核中，這些審查何時可以完成？

臺美關係堅若磐石，經貿談判目前沒有明顯具體的進展，面對兩岸緊張升高，威脅與日俱增，希望臺美軍事防衛的合作可以順暢無礙。對於各種可能的交裝延遲，可能對國防戰力造成的影響，國防部不只不可不慎，更要提出具體應對。