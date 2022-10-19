台灣設計展中，由高雄市青年局所協助媒合、在地青年設計師TAKO BOOM為寵物系列產品業者所打造的全新設計，將於10月23日於凹子底森林公園舉辦另類成果發表「毛孩秋日野餐趣」，邀請市民朋友帶著您的寵物，在野餐的輕鬆氛圍當下，讓毛小孩也來感受青年設計力的年輕活力。

體驗設計展寵物用品新感受 高市青年局辦「毛孩秋日野餐趣」(品觀點提供)

體驗設計展寵物用品新感受 高市青年局辦「毛孩秋日野餐趣」(品觀點提供)

「台灣設計設計台灣」總策展人高雄市副市長史哲表示，美好的設計形式存在於每個人的日常生活中，隨著野餐風氣日漸盛行，不僅讓野餐人數增加，也讓更多民眾在閒暇之餘走出戶外，體驗大自然的美好，此次活動搭配輕戶外野餐的趨勢，期望民眾在後疫情期間，也能夠帶著心愛的毛小孩親近大自然、感受陽光，一同享受午後悠閒的野餐時光！

體驗設計展寵物用品新感受 高市青年局辦「毛孩秋日野餐趣」(品觀點提供)

高雄市青年局局長張以理指出，此次趕上台灣設計展10月於高雄掀起的浪潮，透過媒合新銳平面設計師TAKO BOOM，協助深耕高雄之在地企業—聚和國際股份有限公司設計視覺識別與產品包裝，期待透過品牌形象的升級，展現品牌的全新風貌，新包裝之產品也已於設計展亮相，展現青年設計師源源不絕的設計量能。本次野餐活動有別於傳統產品成果發表會，陪伴毛小孩度過美好的周日午後，並將「黃金盾體驗店」移至現場，提供民眾更多不一樣的產品新體驗。

青年局指出當天不僅由高雄市獸醫師公會提供毛寶貝簡易健檢服務，也邀請到寵物網紅「雪橇犬麥可噗優和緬因喬鈮喵」與大家相見歡，身為「狗醫生大使」成員之一的「銤爾」與「噗優」將透過純真的模樣撫癒大家的心，現場也設有多種寵物體驗活動，活動當天只要打卡拍照上傳社群網站，即可領取限量寵物食用雞蛋糕及試用包，趣味競賽得獎組別還能獲得精美小禮物，為活動創造更多不同的趣味性。更多活動相關資訊，可以搜尋高雄市政府青年局FB、IG粉絲專頁、加入青年[email protected]（@youth.kcg）帳號或訂閱青年局YouTube頻道，隨時更新資訊。