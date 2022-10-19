不少外來品牌都是音譯命名，一名網友表示，「屈臣氏」的英文是Watsons，無論他怎麼念都找不到兩者的關聯性，好奇為什麼Watsons會翻譯成屈臣氏，有網友解答，因為屈臣氏是粵語音譯，Watson在香港通常會被音譯為屈臣，所以像是女星艾瑪華森，在香港就是叫艾瑪屈臣。

原PO昨（18）日於PTT八卦版指出，台灣知名藥妝店「屈臣氏」公司名為A.S. Watson & Company，招牌寫Watsons，他好奇問「到底是怎麼翻成『屈臣氏』？有人知道為什麼嗎？」

疑問上線，引發網友熱議，「這是粵語音譯過來的」、「屈用廣東話念是『挖』」、「用粵語發音就知道了」、「你不會粵語發音喔」、「港譯來的啊」、「你可以到中大粵音字典網查字，可聽發音」、「華森在香港就是翻屈臣喔」、「這個問香港人就對了」。

論壇《Dcard》有一名自稱在香港生活過的台灣男網友表示，屈用粵語發音是「ㄨㄚ」，臣的發音則是介於「ㄙㄣˇ跟ㄙㄢˇ之間」，在香港Watson被音譯為屈臣，以女星艾瑪華森來說，在香港被音譯為艾瑪屈臣，而屈臣氏Watsons的s發音為創辦人的姓氏，所以在台灣就變成屈臣氏了。