澎湖三位縣長候選人的「身家」出爐，陳光復擁有9筆土地4筆建物榮膺地產王，賴峰偉銀行有存款790萬元、保單3629萬元榮膺存款保險王。（莊國輝提供）

年底選舉候選人財產申報出爐之後，台灣民眾黨馬公市民代表候選人莊國輝特別針對澎湖三位縣長候選人的「身家」製作出一個圖表，其中陳光復擁有9筆土地4筆建物榮膺地產王，同時投資4家民間公司，包括澎湖酒廠、澎湖第一生技公司；賴峰偉因長期在公務系統工作，投資理財穩健保守，銀行有790萬元、保單3629萬元榮膺存款保險王。

以無黨籍身分參選的葉竹林，投資有價證券面額雖是237萬，但他擁有的晟德製藥19日上漲到46.35元，市價已經超過1000萬元以上，理財相對活潑，榮膺理財王，不過對比台灣的縣市長候選人，澎湖3位縣長選將的財產只能算「小康」而已。

莊國輝點評三戰將的身家，賴峰偉夫妻比較像傳統保守的澎湖人，只會坐擁現金存款然後各種定存、儲蓄險保單來理財。陳光復就是商人，在低利率時代勇於舉債進行各項投資，只要投資報酬率大於利率其實就是賺，反之在利率上升的時代，要保持投資報酬率增加是很難的。葉竹林比較像小資族理財法，感覺慢慢累積股票張數，也是現金存款大於債務的候選人，不過晟德製藥這張績優股，讓他的資產大大提升，躋身千萬富豪。

莊國輝總結來說，他十分鼓勵澎湖年輕人要學會投資理財，自己很後悔出社會至今沒有好好學會投資，反觀澎湖縣長位來掌控每年數十億元預算，如何善用資源幫下一代做好規劃十分重要，尤其澎湖資源有限，多數預算必須仰賴中央幫忙，民眾要好好用放大鏡檢視縣長的理財能力，同時財產是否誠實申報，也可顯示一位縣長的人品好壞。

莊國輝畢業於國立臺北科技大學經營管理系，他曾經擔任網絡科技公司的產品分析師主任、行銷策略主管與銷售經理，在澎湖政策上則主張青年參政、全民參與式預算、青年居住正義，並希望強化網路人權與孩童教育、關懷弱勢與重視財政紀律。