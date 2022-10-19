民進黨台北市長候選人陳時中日前受訪稱，若時間重來不願再當指揮官，此話引發各界討論。名嘴「宅神」朱學恒直言，人家做了一個球給陳時中，他竟用臉去接，競選團隊不知道在幹嘛，連「必問題」也回答不好。此說法引熱議，有不少網友則認為，從陳時中如今種種言行可見，他應該已經不太想選了；有網友更表示，陳為勘災交通三度違規堪稱「老天有眼」，讓大家更看清他的真面目。

朱學恒昨（18）日在政論節目《新聞大白話》節目表示，陳時中受訪顯然主持人是做了一個球，意思就是要他說「如果我有機會再投胎，我還想要當指揮官，因為我覺得當指揮官是我畢生的職志！」哪有一個二百五會說，「如果時間重來，我絕對不會再當？因為好辛苦！」

朱學恒痛批，陳時中說出不願再當指揮官這種話，競選團隊不知道在幹嘛，認真、勇敢、盡責、心甘情願的人設形象一瞬間全破功，人家做了一個球給他，他卻用臉去接。

此文引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「老天有眼啊！讓陳時中勘災連三違規被抓包，大家更看清他的真面目」、「一個瘋狂違規的人，憑什麼當台北市長？」「看來阿中根本演煩了，內心一定早就不想選了」、「這種話也說得出口，連演都不想演了，可見根本也不想選了」、「這咖真的不斷秀下限」、「沒有讀稿機在眼前、稿子在手，馬上脫稿胡言亂語」、「以後可以學EE姐準備兩台超大讀稿機，每天照著念就好」。