一名印度籍男子阿伊（化名）在交友軟體上認識一名女子小美，兩人於2020年聖誕節相約見面，不料他卻趁與小美在租屋處獨處之際，以「我在台灣沒什麼朋友，很孤單」為由試圖性侵她，所幸小美成功逃離，並到醫院驗傷報警提告。新北地院依強制性交未遂罪，判處有期徒刑2年6月；並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

據判決書指出，阿伊透過交友軟體認識小美，兩人在2020年聖誕節當天晚上8時許相約見面，兩人返回阿伊租屋處時，阿伊利用與小美獨處之際，利用其體格優勢從背後強行環抱小美並觸摸她的胸部，不顧她大聲尖叫、哭泣、掙脫、吶喊「Stop（停止）」、「I want to go（我想走）」、「I want to leave（我想離開）」等語，仍強行使勁觸摸其大腿內側，再用手指隔著內褲指侵她，最後因小美持續不就範阿伊才鬆手，隨後小美見狀便立即跑離現場。

小美表示進門後，由於阿伊的房間很小，兩人只能坐在床上，阿伊當時遞了啤酒要給她，小美明確表示「我不想喝酒，我想去吃晚餐」，但阿伊卻說他在臺灣沒什麼朋友，很孤單，隨後便靠近她，隔著衣服摸她的胸部和臀部，將手伸進裙子內摸她的大腿，甚至把她的裙子掀起來隔著內褲指侵她，小美嚇得大哭大叫，阿伊見狀便放開她，她便立馬衝出房門逃離現場，到醫院驗傷並報警提告。

針對指控，阿伊矢口否認犯行，辯稱「我是清白的」，並表示小美身上並未驗出他的DNA，表達願意測謊來證明自己問心無愧。

新北地院認為，小美歷次證詞大致都相符，無重大歧異，如非親身經歷，絕難於歷次受詢問或訊問時就案發主要情節為堅定不移之證述，且阿伊隔壁室友也證稱，當天有聽聞其房間傳出女性尖叫聲、有女性以英文說「Don't touch me（不要碰我）」等話語，還有人開門跑出去並甩門的聲音，與小美供詞相符；法官認為小美於開庭時，每憶及當時情況，仍多次無法克制情緒而激動落淚，以致難以言語，與一般性犯罪受害人反應相同，認為小美所為指證並非出於憑空杜撰。

小美事後曾傳訊息給阿伊，表示自己會報警處理並委請律師提告，而阿伊則回傳「It`s all my fate（都是我的錯）」、「Forgive me（請原諒我）」、「I will finish my life（我會結束我的生命）」等語，祈求小美原諒，法官認為倘若阿伊主觀上認知小美之性侵害指控為自行虛構，又豈會向小美道歉、承認自身錯誤，並且自責到說自己傷心欲絶、我快死了、想要了結自己的生命。

法官認為阿伊犯案後矢口否認犯行，迄今未小美和解，更未獲得其原諒，犯後態度甚差，並無悔悟之心，依犯強制性交未遂罪，判處有期徒刑2年6月；又因阿伊為印度籍之外國人，現為非法居留，執行完畢或赦免後，驅逐出境。