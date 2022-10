一名印度籍男子阿伊(化名)在交友軟體上認識一名女子小美,兩人於2020年聖誕節相約見面,不料他卻趁與小美在租屋處獨處之際,以「我在台灣沒什麼朋友,很孤單」為由試圖性侵她,所幸小美成功逃離,並到醫院驗傷報警提告。新北地院依強制性交未遂罪,判處有期徒刑2年6月;並於刑之執行完畢或赦免後,驅逐出境。

據判決書指出,阿伊透過交友軟體認識小美,兩人在2020年聖誕節當天晚上8時許相約見面,兩人返回阿伊租屋處時,阿伊利用與小美獨處之際,利用其體格優勢從背後強行環抱小美並觸摸她的胸部,不顧她大聲尖叫、哭泣、掙脫、吶喊「Stop(停止)」、「I want to go(我想走)」、「I want to leave(我想離開)」等語,仍強行使勁觸摸其大腿內側,再用手指隔著內褲指侵她,最後因小美持續不就範阿伊才鬆手,隨後小美見狀便立即跑離現場。

小美表示進門後,由於阿伊的房間很小,兩人只能坐在床上,阿伊當時遞了啤酒要給她,小美明確表示「我不想喝酒,我想去吃晚餐」,但阿伊卻說他在臺灣沒什麼朋友,很孤單,隨後便靠近她,隔著衣服摸她的胸部和臀部,將手伸進裙子內摸她的大腿,甚至把她的裙子掀起來隔著內褲指侵她,小美嚇得大哭大叫,阿伊見狀便放開她,她便立馬衝出房門逃離現場,到醫院驗傷並報警提告。

針對指控,阿伊矢口否認犯行,辯稱「我是清白的」,並表示小美身上並未驗出他的DNA,表達願意測謊來證明自己問心無愧。

新北地院認為,小美歷次證詞大致都相符,無重大歧異,如非親身經歷,絕難於歷次受詢問或訊問時就案發主要情節為堅定不移之證述,且阿伊隔壁室友也證稱,當天有聽聞其房間傳出女性尖叫聲、有女性以英文說「Don't touch me(不要碰我)」等話語,還有人開門跑出去並甩門的聲音,與小美供詞相符;法官認為小美於開庭時,每憶及當時情況,仍多次無法克制情緒而激動落淚,以致難以言語,與一般性犯罪受害人反應相同,認為小美所為指證並非出於憑空杜撰。

小美事後曾傳訊息給阿伊,表示自己會報警處理並委請律師提告,而阿伊則回傳「It`s all my fate(都是我的錯)」、「Forgive me(請原諒我)」、「I will finish my life(我會結束我的生命)」等語,祈求小美原諒,法官認為倘若阿伊主觀上認知小美之性侵害指控為自行虛構,又豈會向小美道歉、承認自身錯誤,並且自責到說自己傷心欲絶、我快死了、想要了結自己的生命。

法官認為阿伊犯案後矢口否認犯行,迄今未小美和解,更未獲得其原諒,犯後態度甚差,並無悔悟之心,依犯強制性交未遂罪,判處有期徒刑2年6月;又因阿伊為印度籍之外國人,現為非法居留,執行完畢或赦免後,驅逐出境。