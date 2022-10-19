內埔警分局17日晚間6時許接獲民眾報案指稱，內埔鄉嘉應路一處民宅發現一具白骨，警消獲報後立即到場處置，隨即又再3樓發現火光，當撲滅火勢，僅剩焦屍及白骨各一具，檢方會同法醫驗屍後，確認白骨為王姓屋主，現場焦屍為劉姓太太，該屋內兩夫妻長期居住，至於白骨死亡時間至少已半年，檢方將解剖釐清死因。

警方調查後發現，這位王姓夫妻在當地居住超過1年，鮮少與家人聯繫。根據驗屍，男子死亡至少超過半年，上半身已化成白骨，研判劉姓妻子至少從死亡時就伴屍至今，但無法得知死亡原因。因此決定明天進行解剖。

警調查，報案人向警方表示，自己是該屋法拍得標主，日前到該處欲尋原屋主點交房屋，因見屋內燈亮、二樓窗戶未關，又大呼屋內均未獲回應，遂爬梯上二樓朝屋內查看，瞥見疑似白骨躺臥在屋內床上，這才嚇得報警。

警消人員當下決定破門進入瞧個究竟，正當準備破門進入時，三樓室內突竄火光，消防人員立即拉起水線灌救，將火勢即時撲滅，並進入屋內發現二樓床上躺臥白骨一具、再上三樓亦發現焦屍一具。

現場陳設擺放整齊，未發現有遺留遺書，亦未發現相關身份證明文件，也未有打鬥痕跡，爰依法先報請屏東地檢署相驗，後續內埔警分局持續釐清死者身份及死因。

內埔警分局長莊順智表示，警方會全力釐清死者身份，並追查死因，亦呼籲民眾珍惜生命，有困難可向警方求助或由警方轉介相關單位、團體協助解決困境。

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