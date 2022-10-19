「鄉土劇一哥」陳昭榮近年將重心轉往商場，事業經營的有聲有色，不過如今傳出與一名女性友人過從甚密，不僅陪同對方去婦產科看診，晚上還相約公園運動，結束後甚至返回男方家中，導致婚變傳聞甚囂塵上，不過有一說指出他與結婚27年的老婆已經分居，早已經各過各的生活。

根據《鏡週刊》報導，陳昭榮除了陪同女性友人去婦產科看診，甚至還一同返家獨處近15個小時，讓婚變傳聞甚囂塵上，而這名女子身分如今曝光，就是陳昭榮臉書上標籤的「仟偀」公司負責人，不僅曾在精品櫃位上班，而且績效非常好，最高紀錄達到千萬元，堪稱「超級業務」，非常受到陳昭榮的信賴與重用，於公於私兩人關係都相當緊密。

不過如今眾說紛紜，有一說指出陳昭榮與正宮早已經離異數年之久，但也有一說指出由於陳昭榮不想在家整天仍將重心放在工作上，深怕這樣會影響正宮的家庭生活，才會決定和平分居，不過近來與該名女子互動過從甚密，又讓婚姻關係引發不少耳語。

陳昭榮日前被週刊拍到與陳姓女子過從甚密，人現在在日本的陳昭榮回應，週刊拍到那位熟女就報導內容來看，應該是翰成之前時尚中心掛顧問職的Cherry。我跟Cherry因爲業務上無交集，又分處四、五樓，所以最多只是路過點個頭而已，我連他沒戴口罩的臉都沒印象，然後我到現在才知道她姓陳跟中文全名。陳董曾介紹她是業績千萬的精品業務，加上身形相似我才連結到她。

對於他與老婆張女士的婚姻狀況，陳昭榮證實老婆已為「前妻」，他回應：「過去我們總是花了很多時間，希望對方能為自己改變，過了這麼多年，我們還是當初的自己，我們共同的願望…小孩平安健康長大。小孩長大了人生也過了大半，我們希望彼此快樂，我與前妻現在相處的關係很好，感謝替我保守秘密多年的媒體好友，也請各位媒體朋友高抬貴手不要打擾我的家人，感謝大家關心 !」關於女性友人的事情，陳昭榮表示不回應。