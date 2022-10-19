中市民進黨立委議員同步站路口「全面開站」發揮組織戰拚勝選

年底九合一大選進入最後衝刺！民進黨台中市長候選人蔡其昌今天號召立法委員及議員候選人同步站路口拜票，啟動「全面開站」計畫，台中隊大團結全力出擊；未來將每天站路口向民眾拜票，把握時間讓更多市民朋友了解行動派的理念及未來發展願景。
今年選戰距離投票逐日逼近，有別過去大型選戰激烈緊繃的氛圍，今年選舉出現「有一種冷，叫選民覺得冷」。執政的民進黨想鞏固政治版圖，在野的國民黨欲擴大採「地方包圍中央」優勢，柯文哲領導的民眾黨想闢出「第三條路」；三個有實力政黨都有戰將競選，但從北到南呈現「候選人急、選民冷」的現象。
民進黨台中市長候選人蔡其昌，今天特號召黨內立委及議員候選人同步站路口拜票，啟動「全面開站」計畫，台中隊大團結全力出擊；除蔡其昌本人前往捷運南屯站旁五權西路二段與文心路口跟民眾打招呼、懇託鄉親的支持外，各區市議員候選人群起響應，力拚台中重返光榮，市長當選、議員全壘打。
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