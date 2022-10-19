前高雄市長韓國瑜替桃園市議員朱珍瑤拍攝助選影片，直呼朱珍瑤在這次選情可以說非常激烈、非常危險，希望大家跟年輕人1個繼續的機會。（陳夢茹翻攝）

桃園八德市議員選戰11人搶5席相當激烈，市議員朱珍瑤今早PO出前高雄市長韓國瑜的助選影片，她坦言選情告急、沒多少資源，為此求助韓國瑜。

韓國瑜在影片中首先向鄉親致謝，他說，非常感謝大家過去在總統大選對韓國瑜的愛護和支持，這次議員遠舉要推薦1位優秀的議員朱珍瑤。朱珍瑤沒有任何背景，年經有衝勁有理想，擔任議員這幾年為八德地區所有地方建設、鄉親交付的服務案件，永遠一馬當先，特別關心在地長輩、弱勢族群、婦幼問題還有教育等相關問題。

「朱珍瑤在這次選情可以說非常激烈、非常危險！」韓國瑜直呼，請各位八德的鄉親給年輕人1個繼續的機會，她沒有任何背景、沒有任何資源，只有1顆服務的心，朱珍瑤拜託大家，韓國瑜感謝大家。

朱珍瑤表示，自己與其他候選人相較下資源非常少，近期在掃街拜票的時候十分有感，很多阿公阿嬤直接說「沒有發麵線、米粉這樣要怎麼選？」她也不諱言自己是候選人中最窮的，只能發面紙跟口罩，長期打資源戰對自己相當不利，這次八德區戰況11人搶5席非常激烈，且幾個無黨籍候選人也是偏藍，容易搶走票源，為此才向韓國瑜求助。

至於請韓國瑜拍攝助選影片是否會擔心有票房毒藥的問題？朱珍瑤認為，撇開政治因素不提，韓國瑜本人幽默、風趣，常常講出很有寓意的笑話，個性非常討喜，深受民眾歡迎。政治圈中的陋習就是「不是你死就是我活」，但韓國瑜很願意教導後輩、歡迎後輩去請益，拍攝助選影片的想法很簡單，純粹希望自己尊敬的前輩能夠支持自己。