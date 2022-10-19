有些女生第一眼就會讓人喜歡覺得可愛，那是天賦，而有些人則是需要時間相處，越了解才會覺得越可愛，《摘星工廠》運勢專欄指出，金牛女、摩羯女、天蠍女一旦相處久後，才會看到真誠可愛的一面，猶如溫暖的風輕輕吹拂。

▍金牛女

不擅言語表達的金牛女，很難讓人在第一眼就覺得可愛，金牛女時常一副沒事別來打擾我的樣子，平時也不會花費心思經營人際關係，讓人想保持距離，只有跟金牛女相處時間長了的人，才會感受到金牛女待人的真實、靠譜的一面，近乎天真的一面。

▍魔羯女

摩羯女的風格不會讓人覺得可愛，她們一般走理智精明風，說話辦事一板一眼，雖然看起來正經，但也容易讓人覺得無趣，要改變這種對摩羯女的刻板印象，就得去了解他們，時間一久，就會看到他們身上有積極向上的可愛正能量。

▍天蠍女

對於天蠍女來講，擁有好人緣、被人覺得可愛從來不是她們想要塑造的形象，天蠍女跟人交朋友喜歡隨心隨緣，而且還喜歡保持一點神秘感、距離感，尤其是在初次見面的時候，就用高冷代替了可愛，而當你開始了解天蠍女，就會每天都有點新發現，每天都有小驚喜，就會覺得天蠍女是十足可愛的女人。