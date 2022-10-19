高雄三民區一間釣蝦場深夜爆發酒客滋事，一群好友一同慶生，由於喝過頭，甚至還有人站上桌子，導致桌子毀損，警方獲報後，現場一名黑衣男子甚至還嗆警「我有怎樣嗎」，還飆罵髒話，但下一秒立刻被狼狽壓制，現場共3人被帶回派出所偵辦。

三民區鼎中路一間釣蝦場19日深夜3時許發生酒客滋事案件，快打警力迅速到場處理，準備將現場鬧事的人帶回派出所，其中一名盧姓男子帶著濃厚酒意，大聲嗆警：「我有怎樣嗎」，甚至還飆罵髒話，但下一秒就被狠狠壓制在地。警方一共帶回3人，分別為23歲的盧姓男子、24歲的張姓女子及同行23歲的蔡姓友人。

經警方了解，原來是一群朋友到釣蝦場喝酒慶生，但酒過三巡後，一夥人越喝越開心，甚至還站上桌子，導致桌子裂成兩半，由於High過頭，包廂內還傳出酒瓶碎裂聲，店員趕緊報警。警方表示，盧姓男子辱罵員警部分依妨害公務罪嫌送辦；店家桌子損壞部分已提告，盧、張依毀損罪嫌移送高雄地檢署偵辦。另外，滋擾公共場所部分，2嫌均依社會秩序維護法68條移送簡易庭裁處。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障