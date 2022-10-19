犯下多起擄人勒贖案的「惡龍」張錫銘，遭判無期徒刑定讞，迄已服刑16年8個月，近5年申請假釋18次均遭駁回，台南監獄去年10月提報其第16次假釋案，法務部審核後作成不予假釋處分，張不服提起復審，遭矯正署駁回，張提行政訴訟，台南地院今天上午宣判，裁定駁回請求。

台南地方法院行政庭長劉秀君今天說明宣判，駁回原告之訴。（曹婷婷攝）

曾列名十大槍擊要犯的張錫銘，犯下殺人、擄人勒贖及殺人未遂等重大刑案，至少造成1死、12人遭擄，2名警員及1名民眾共3人受傷，也多次與員警激烈駁火，警方為此成立「獵龍專案」緝捕。張錫銘2005年在台中落網後，依擄人勒贖、殺人等罪，被判處3個無期徒刑，合併執行無期徒刑，目前已在監獄服刑16年8月。

張錫銘近5年申請假釋18次都遭駁回，提行政訴訟，本月5日親自出庭，希望矯正署不要對張錫銘有特別待遇。他質疑，與他同刑度的受刑人都已假釋，同案的詹龍欄也已通過假釋，但他每次申請都遭駁回，第16次報假釋甚至連假審會都沒通過，質疑假釋標準不一。

矯正署則以同案10名被告依惡性程度有所區別，詹龍欄也被判2個無期徒刑，但詹龍欄入監執行20年才通過假釋。

台南地院經過審理，今天裁定駁回請求，張錫銘與家屬、律師皆未到庭，訴訟費用1000元由張錫銘負擔。