2022-23球季正式開打，勇士前鋒「追夢」格林（Draymond Green）沒有談成續約，他的合約剩下最後一季，除非他願意在明年夏天行使球員選項。格林的球員選項是2023-24球季2750萬美元，ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）預測格林很有可能接受選項，因為他在市場上很難找到同等價碼。

沃洛納斯基在《今日NBA》節目說：「格林還有2750萬美元選項，幾乎可以肯定他會執行，因為他無法確定30多歲（今年32歲）能在市場上找到多高的長約價錢。」沃神推定格林的身價不會超過2800萬美元年薪，除非勇士維持優秀戰績，同時格林也得有出色表現。

「勇士與格林還有充裕時間可以做出決定，我認為最後結果很可能是他行使球員選項。」如果格林用選項多留一季，勇士2023-24球季的團薪加上豪華稅將高達4.83億美元。

另一位核心戰將「浪花弟」克雷湯普生（Klay Thompson）的合約持續到2023-24球季，他已經有權與球隊談論續約，但至今還沒做。相較於格林的焦慮不安，湯普生老神在在，他對官網記者說：「我要成為一個優秀球員，我相信自己的能力，我肯定能拿到下一張合約。只要我做好我自己，我不必擔心續約的事。」雖然不願見到昔日「3巨頭」拆夥，湯普生表示未來會怎樣誰也不敢說，還是先專注在新球季奪下總冠軍吧。