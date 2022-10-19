司法院在2021年曾釋字第810號解釋，要求原民會最晚要在2023年10月完成修正「原住民族工作權保障法」，要求應做妥適修正，原民會主委夷將‧拔路兒表示，目前持續在討論以形成共識，希望在原住民族權益及法律合憲性之間，取得平衡。

原住民族工作權保障法指出，依政府採購法得標的廠商，若國內員工總人數土超過100人，應在履約期間僱用原住民，且人數不得低於1％，未達標準，則應依「差額人數」乘上「每月基本工資」，但大法官認為以劃一的方式計算代金金額，在特殊個案情形，難免沒有辦法兼顧實質正義，尤其在計算應繳納代金超過採購金額的情況，可能造成個案顯然過苛，導致有嚴重侵害人民財產權的不當後果。

夷將·拔路兒表示，為落實《原住民族工作權保障法》第4條及第5條的規定，過去6年，各政府機關每年實際平均進用1萬671人；因政府採購，依法民間企業每年實際平均進用2萬2902人，每年平均進用3萬3573人；此外，跨部會推動的「促進原住民族就業方案」，每年平均保障及創造1萬2722個工作機會；代表政府推動原住民族就業輔導政策已有成效，進用原住民族的民間企業也持續增加。

夷將·拔路兒說，為修正《原住民族工作權保障法》，原民會從2017年起，陸續多次召開專家學者諮詢會議及跨部會研商會議，由於司法院在2021年10月8日作成釋字第810號解釋，要求原民會最晚要在2023年10月完成修法，因此，重新再檢視修正條文草案，目前持續在討論以形成共識，希望在原住民族權益及法律合憲性之間，取得平衡，將就《原住民族工作權保障法》修正草案形成修法共識。

立委林文瑞提及，依法提及公部門僅有5類人員要進用原住民，建議應在修法時納入更多類型，更應提高原住民的薪資所得；立法莊瑞雄說，雖然已提供工作機會、失業率也已跟國人相差無幾，但原住民薪資所得去年僅3萬1195元，仍與主計總處調查的國人總薪資5萬5792元或經常性薪資的4萬3209元仍有差距。

夷將說，修法時也在討論是否要納入公務人員等範圍，至於薪資所得未達國人水準，推測是多數原住民仍為「非典型人力」，會鼓勵企業提供更好的工作機會給原住民。