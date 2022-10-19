俄羅斯圖波列夫（Tupolev）圖（Tu）-95「熊式」（Bear）轟炸機

北美航太防衛司令部（NORAD）周二發表聲明說，兩架俄羅斯圖波列夫（Tupolev）圖（Tu）-95「熊式」（Bear）轟炸機周一接近美國阿拉斯加，飛入防空識別區時，美國空軍出動了兩架F-16攔截。

不過，據《新聞周刊》（Newsweek）18日報導，儘管由於俄烏戰爭，莫斯科與美國和其他西方國家關係日益緊張，但這兩架俄羅斯轟炸機並未進入美國或加拿大領空。而北美航太防衛司令部也說，他們並未視俄羅斯的活動為「威脅」或「挑釁」。

然而，今年7月美國嚴厲制裁莫斯科時，俄羅斯國會下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）曾威脅，俄羅斯可能會設法拿回阿拉斯加。

美國國家檔案局（National Archives）的資料顯示，原本阿拉斯加是俄羅斯的領土，但1867年3月30日時，美方以720 萬美元（2.3億台幣）的代價買入。而俄羅斯的大狄沃米達島（Big Diomede Island）和阿拉斯加的小狄沃米達島（Little Diomede Island）在白令海峽的最近點相距不到3英里（約4.8公里）。至於阿拉斯加蘇厄德半島（Seward Peninsula）和俄羅斯楚科奇半島（Chukotka Peninsula）的最近點，也只相距55英里（近90公里）。

而這麼短的距離對Tu-95轟炸機來說，根本不是問題。這款轟炸機能攜帶12噸炸彈，只要靠內燃料就能飛行超過9,000英里（近14,500公里），而它的時速則超過500英里（近805公里）。