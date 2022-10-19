上賽季與勇士爭冠失利的東區霸主塞爾提克，今日在2022-23賽季首戰就靠著塔圖和傑倫布朗合力砍進70分，最終在主場以126比117擊敗七六人，取得新賽季好彩頭。

七六人與塞爾提克在新賽季的陣容幾乎都沒有太大改變，哈登首節狂得16分，率領七六人29比25取得領先優勢，但主場出賽的塞爾提克，立即在第二節追平比數。

比賽來到下半場，綠衫軍加強防守，攻擊下塔圖與傑倫布朗聯手強攻，單節攻下35分，反而取得10分領先。決勝節，傑倫布朗在最後1分26秒飆進三分球，塞爾提克126比110奠定勝利基礎。

塞爾提克獲勝功臣塔圖，攻下35分、12籃板，傑倫布朗貢獻35分、4個三分球，史馬特14分、7助攻，板凳席上布洛格登挹注16分，葛蘭特威廉斯15分。

七六人哈登勇冠三軍，35分、8籃板、8助攻，恩比德26分、15籃板、5助攻，馬克西21分，托必亞斯哈里斯18分，七六人的先發陣營戰力比塞爾提克強，可惜替補陣容僅攻下11分，比綠衫軍遜色太多，也成為勝負關鍵。