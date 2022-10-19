北市議員應曉薇批評，體育局長李再立於開幕後留置現場貴賓席，與承辦廠商爽吃「巴菲」談笑風生，任由台下參賽選手及馬匹搏命演出。（應曉薇提供／游念育台北傳真）

颱風尼莎16日帶來豪雨，大佳河濱公園取消世界音樂節，但是在馬場町卻舉行了不聽勸導撤離「人仰馬翻的無人嘉年華活動」，氣象局10月15日下午4時發布「尼莎」海上颱風警報，台北市是警戒區域，體育局應考量「防災及安全」將原訂10月15、16日於萬華馬場町紀念公園主辦的予以展延；萬萬沒想到中央氣象局提醒「大豪雨炸台北、宜蘭」，但北市府竟從上到下如「無政府狀態」。

北市議員應曉薇批評，體育局長李再立絲毫無防災及危機意識，仍到場主持開幕儀式，並於開幕後留置現場貴賓席，與承辦廠商爽吃「巴菲」談笑風生，任由台下參賽選手及馬匹搏命演出，而現場無幾位民眾只有少數工作人員頂雨踩泥渾身髒濕。

應曉薇指出，李再立未依台北市防災SOP下令活動「展延撤離」，任憑「馬術嘉年華活動全部停擺」但照常同意讓承辦單位實施比賽，有民眾表示馬匹受驚嚇很驚慌。

應曉薇說，10月15日晚上8點，水利處不斷廣播因翡翠水庫調節放水，閘門內人車皆須立即撤離，但承辦單位卻充耳不聞、拒撤離，並任由35馬匹夜宿在馬場町臨時馬廄狂風暴雨中過夜，簡直公然違反「動物保護法」、草菅馬命。

應曉薇指出，16日體育局仍未要求比賽展延，一整上午豪大雨猛烈，新店溪水位暴漲快至警戒線，承辦單位仍視若無睹繼續賽程，直至11點左右，萬華分局眼見情勢危急，分派巡邏車及多名員警親赴現場警戒封鎖閘門入口，嚴厲告知承辦單位應立即停止活動要求於下午1點30分前能撤除所有設備及人車。

她表示，但承辦單位在體育局撐腰下，仍未遵從配合萬華分局警告及要求，反而持續完成全部賽程包含企劃案中的「馬術表演」硬要馬在水位高漲又沒觀眾的大風大雨表演，直到下午3點僅能撤除少許設施，就連馬匹也仍有十餘匹恐慌的馬在現場等馬主回家。

應曉薇說，受熱愛馬術的馬界人士請託，多年前協助爭取馬場町馬術比賽，同時為造福地方發揚馬場町，也一併辦理「馬術嘉年華」頗受地方好評，但因為之前已發生廠商草草辦比賽「自嗨」，又有疑似詐領補助公款情事，前幾日已在議會提醒體育局重視活動品質及安全，沒想到今年又一樣，「嘉年華帳篷掛各里名稱試圖詐騙嘉年華活動預算，而整個萬華似乎沒人知道有「2022台北市馬場町馬術錦標賽暨馬術嘉年華」。

應曉薇指出，當日兩位里長加上幾位志工在風雨交加時分曾前來關心，不懂活動為何不停辦，有里民會冒生命危險來看馬賽聽音樂會？

應曉薇怒批，體育局完全狀況外，萬華分局指派警車準備封閉閘門，主辦單位才勉強配合，而現場不見任何體育局人員，是想睜一隻眼閉一隻眼，放水讓承辦廠商未來可以以風雨為由仍可請領200萬活動補助公款？

她指出，體育局包庇廠商累死水利處、警察局，「主辦方及體育局的新聞稿還自吹自擂，稱沒人參與的活動頗受好評」，其現實卻是慘不忍睹，提供照片的民眾表示，水位高漲現場恐怖、心疼馬匹在極大風雨中被拉著參賽、又在馬場町風雨交加下渡過驚嚇一夜。

應曉薇表示，催生了馬術比賽，還曾自掏腰包贊助，痛心馬術界的不自愛不珍惜與主辦方拿200萬補助以企劃案騙贊助自嗨，更痛心體育局未善盡監督責任拿人民納稅錢瞎搞。

應曉薇說，邀請與賽者都曾參加許多比賽，目睹此次比賽「亂七八糟」馬匹還要在風雨中驚嚇，明明可停辦卻在颱風狂風暴雨下繼續辦理，要求動保處等局處開罰；應曉薇表示，北市府不要只忙著輔選，呼籲柯市長當一天和尚敲一天鐘，追究此次比賽責任。