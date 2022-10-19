桃園市觀音區草漯第一、三、六重劃統包工程，斥資38億元改善過去公辦市地重劃不足處，總面積147公頃，去年9月竣工、今年5月驗收完成。民眾黨桃園市長候選人賴香伶昨質疑驗收不實，建地無法接管自來水，市府則強調現進行圖資轉繪，管線正常與驗收無關。賴競辦再批，難道圖資不包含驗收中？到底市府有何難言之隱應說清楚，籲政風單位查明真相。

對於市府與台水公司昨說明未開放申請接管原因，賴香伶競辦今表示，市府去年11月舉辦完工典禮，市府網站也聲稱工程今年7月完成，現在卻遲遲無法接管，草漯地區有20至30個工地，也有工地早已等著申請接水電，卻等不到管線銜接。完工典禮早已辦完，市府卻稱「管線工程需較長時間驗收」，等了11個月還等不到自來水非常離譜，市府竟還有藉口推拖。

賴香伶競辦指出，過去市府市地重劃工程中，台水都會要求市府與廠商提供符合格式的圖資，這都是既定的SOP程序，營建署對圖資格式都有規範，質疑市府為何沒督促廠商符合中央規範來移交圖資？新工處是否有把營建署規範的管線圖資列入驗收程序？施工廠商到底有沒有通過驗收？何時才能把自來水管線移交給台水？市府須說明清楚。

賴香伶競辦強調，草漯重劃區已有多個建案將完工，許多民眾等著新屋能移交入住，水電等管線是重劃區的基本公共設施，房屋建好卻無法接水，要購屋民眾情何以堪？工地人員也有苦難言，市府是工程主辦單位，桃園市長鄭文燦更不能推卸責任。