選舉只剩30幾天，新北市長侯友宜何時請假備戰，各界矚目，侯友宜今天表示，他會依照法令規定時間點，該請假就請假。依據《公務人員行政中立法》公務人員登記為公職候選人者，自候選人名單公告之日起至投票日止，應依規定請事假或休假，侯友宜請假時間點最可能落11月10日候選人名單公告後請假。

本周五將抽候選人號次，是否會參加，侯友宜說，他當天應該有市政行程，會交由選舉辦公室處理，最重要把市政做好，把民眾需要他最後努力的事情做到位，這比他抽到幾號還重要。