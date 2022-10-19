台灣民意基金會昨(18日)公布「2022 修憲公投、政黨感情與選舉競爭」民調結果，基金會董事長游盈隆分析指出，不要看現在選情很冷，以目前來看，「結果是國民黨會贏得比較多席次」。

游盈隆昨指出，從2018年到現在2022年，可以發現台灣選民對國民黨感情溫度一直都很冰冷，但大家要注意到，它在2018年地方選舉是大獲全勝，由此可見台灣選民對於讓國民黨人贏得地方政權，是可以接受的，地方選舉可以交給國民黨，當然要附帶一個條件，凡是國民黨當選的地方首長，在任內也都很識相、機警跟黨中央保持距離。

游盈隆認為，一方面台灣人覺得地方選舉不見得什麼都要給民進黨，因為已給中央執政權，地方政權給國民黨是可以的，「今年也是一樣，會比2018年競爭更激烈，不要看現在選情很冷，等到六都十六縣市結果出來，都會非常接近，但是結果是國民黨會贏得比較多席次，這是以目前來看」。

另外，游盈隆也提醒民進黨，從這次調查發現，現在國民黨內真正民意巨人是新北市長侯友宜，出來選(2024總統)的話，絕對是民進黨的一場惡夢，但是必須通過抗中保台檢驗，現在民意雄厚，未來真的挑戰2024的話，肯定是艱辛挑戰，到時他會採取什麼立場，大家也都很感興趣。