美國對大陸新半導體禁令開始發酵，市場擔憂將對大陸晶片業帶來毀滅性打擊，美系外資最新報告認為，這些限制持續下，將使大陸半導體生產流程回到全球在2014~2015年的水準，台系IC設計部分，將世芯-KY(3661)目標價由1420元調降到1280元，但保留加碼評等，主要是看好世芯-KY可將資源重新分配給符合美國標準的項目，也將祥碩(5269)目標價由1000元調降到818元，但維持加碼評等。

美系外資表示，美國持續加強對大陸的晶片、晶片設備的出口管制，最新的出口管制門檻包括邏輯晶片16奈米、14奈米或以下更小製成的非平面晶體管架構(即FinFET或GAAFET，還有18奈米半間距或更小的DRAM內存晶片，以及128層的以上NAND閃存。有鑑於上述內容，相信這些限制持續下，將使大陸半導體生產流程回到全球在2014~2015年的水準，且全球廠商商也可因此避免因為大陸持續擴張導致的供給過剩，設備供應商可能會遭受最大的損失，因為中大陸晶圓廠一直是這些業者主要增長動力。

美系外資表示，後續雖大陸的HPC(高速傳輸)半導體仍然可以申請許可證，但仍將世芯-KY目標價由1420元調降到1280元，主要是反映其失去大陸超級計算機的機會，但保留加碼評等，因為世芯-KY可以將其工程師資源重新分配給符合美國標準的項目。

另外，美系外資也將祥碩目標價由1000元調降到818元，主要是因在大陸晶片周邊領域的機會減少，但維持加碼評等。