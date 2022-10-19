中共二十人大於16日開幕，工作報告更將網路及工業發展列為重點項目。中信中國高股息ETF（00882）經理人葉松炫表示，中共總書記習近平毫無懸念展開第三個五年任期，這也代表著原先推行的經濟政策將延續，惟此次並未重申「房住不炒」，意味政策執行已告一段落，中國房產族群有望穩定，投資人可開始以定期定額的方式入手以中國金融、地產為題的高息標的ETF。

今早陸股ETF表現溫和向上，包括中信中國高股息(00882)、台新MSCI中國(00703)、永豐中國科技50大(00887)、中信中國50(00752)、元大MSCIA股(00739)等均守住紅盤。

葉松炫說明，十八大及十九大的政治報告皆將「房住不炒」列為重點項目，但此次只提要加快建立多主體供給、多渠道保障及租購併舉的住房制度，打房政策相較前兩次人民大會溫和許多，市場也解讀打炒房政策告一段落，地產行業風險有望降溫。

葉松炫表示，中國大陸房市市場，先前受到爛尾樓的影響，波及二、三線城市的房市，加上淨零政策影響當地經濟，為拯救低迷已久的經濟，政府於8月起，陸續釋出一攬子穩經濟政策，對當地經濟可說是一針強心劑，同時，在人民銀行及中國財政部9月底相繼祭出買房利多政策後，買氣有望回籠。

展望後市，葉松炫說，中國大陸穩經濟政策以及二十人大的報告內容，對中國建商算是鬆一口氣，惟中國仍堅持淨零政策，導致封城的疑慮猶存，但在政策利多加持之下，經濟已往復甦之路邁進，當市場掀起上漲行情時，中國房產、金融及原物料等族群可望強勁反彈，建議投資人分批布局中國高股息ETF，除處相對低點之外，還可賺取誘人的股息。