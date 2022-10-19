主機板、顯示卡個股今早表現優於大盤，先前因比特幣重挫而受累的顯卡個股撼訊(6150)、青雲(5386)、映泰(2399)早盤直攻漲停，而麗臺(2465)、華擎(3515)亦漲逾半根停板。板卡早為成為多頭反攻指標之一。

撼訊持續強化技職教育與產業之鍊結，日前與台北市政府教育局攜手於木柵高工建置「臺北市FPGA可程式化電路應用技術教學中心」，合作項目包含「開設FPGA可程式化電路應用技術課程」、「共同規劃校本技術課程」、「提供設備採購優惠專案」、「加強產學交流合作」、「協助提升教師教學能力」等。撼訊今年前9月營收為37.2億元，年減仍達3成。

華擎9月營收為13.8億元，年增15%，但前3季營收122億元，仍有13%的年減，華擎在10月發布全新主機板產品線—LiveMixer，並同時在Intel與AMD平台分別推出Z790 LiveMixer與B650 LiveMixer。LiveMixer是專為串流、直播需求而打造的全新主機板系列，通過華擎近年來不斷地和廣大內容創作者溝通、瞭解需求，打造出一張提供大量擴充介面以連接外接裝置，並能穩定地輸出畫面，帶給閱聽觀眾們絕不妥協的觀看體驗。