半導體測試介面及設備廠旺矽(6223)受惠旺季需求帶動，2022年第三季合併營收再創新高，表現符合預期。展望第四季，法人認為營收雖因步入淡季將下滑，但全年營收有望維持雙位數成長，配合毛利率持穩及匯率較佳助攻，有機會挑戰賺逾1股本。

旺矽股價8月中觸及99.7元波段高點後震盪走跌，13日下探77.5元的近3月低點，近日止跌緩步回升，今（19）日開高後續揚1.71％至83.4元，早盤維持逾0.5％漲幅，表現強於大盤。三大法人昨日反手買超127張，本周迄今轉為小幅買超6張。

旺矽2022年9月自結合併營收6.6億元，月增2.87％、年增10.19％，續創同期新高、歷史次高。使第三季合併營收19.36億元，季增2.77％、年增達17.87％，再創歷史新高。累計前三季合併營收55.4億元、年增達19.31％，續創同期新高。

旺矽主要分為包括探針卡、LED及光電測試、新事業群的先進半導體測試（AST）及高低溫測試（Thermal）等三大事業群。雖然半導體產業庫存去化，使下半年部分產品需求下修，公司仍預期第三季旺季營收有望再創高，第四季則因步入淡季而下滑。

其中，旺矽下半年探針卡業務中的垂直探針卡（VPC）訂單需求續旺，填補懸臂式探針卡（CPC）客戶需求下修影響，預期今年探針卡營收仍將維持成長。而微機電（MEMS）探針卡貢獻仍低，將持續聚焦取得客戶認證。

LED市場最壞時期已過，今年需求可望維持小幅成長，待Micro LED及VCSEL需求崛起，可望帶動需求維持溫和成長。新事業群的先進半導體及高低溫測試近年成長顯著，並獲許多國際客戶正面回饋，未來將聚焦提升產品性價比，爭取更多國際客戶訂單。

法人指出，旺矽9月營收「雙升」登次高，帶動第三季營收再創新高，表現符合預期。第四季營收因步入淡季而預估將季減7～13％，但全年營收仍可望維持雙位數成長，配合單季毛利率表現持穩、匯率較佳助攻，有望挑戰賺逾1股本。旺矽不評論法人評估數據。