苗栗縣長候選人鍾東錦19日上午接受中廣新聞千秋萬世主持人王淺秋專訪，鍾東錦確定將在20日與台北市長柯文哲同台，並有14名縣議員同行，但未來他不可能加入民眾黨，他還在為黨員資格打官司訴訟中，鍾東錦表示三黨打他1人的情況下，他仍有信心勝選，畢竟他已經投入2年多準備，不像其它人要選舉前3、4個月才出來，鄉親不認識你怎麼投給你？

王淺秋一開頭就直問，有媒體傳出鍾東錦將在20日與柯文哲合體，鍾東錦當場確認，並解釋這是苗栗縣會與台北市議員互訪行程，他事先已經與台北市議長陳錦祥接洽好，並且有14名苗栗縣議員陪同參訪，屆時將有機會與柯文哲同台。

鍾東錦解釋，他先前只見過柯文哲一次，20日見面是第2次，也會向柯市長請益一些市政治理經驗，尤其是E化及智慧城市方面，他與民眾黨間不會設定談合作問題，但他要選縣長一定要爭取各方的選票支持，未來不會考慮加入民眾黨，畢竟他的國民黨員資格目前還在訴訟中，他並沒有放棄國民黨。

王淺秋問及這段時間的民調，多數都是鍾東錦領先，包括最新的民調，國民黨提名的謝福弘更落到第4，苗栗到底發生了什麼事？民進黨有無可能因藍軍分裂搶下苗栗？鍾東錦表示，苗栗鄉親眼睛是雪亮的，目前3黨候選人都拿30多年前的事來攻擊他，但他這幾年來的經營，勤跑18鄉鎮市，經常為了議員同事、鄉親的請託而努力，長時間與鄉親接觸互動，鄉親才熱情相挺。

王淺秋問了苗栗縣長徐耀昌不畏黨紀處分為鍾東錦站台，鍾東錦表示是為了保住苗栗藍天，保住苗栗藍軍執政，民眾都有智慧可以判斷，縣長才願意加持，多年來，徐耀昌縣長給他指導很多，有人說這時要操作棄保，他認為棄保是操作不來的，只能靠民眾自動自發，做出最好的選擇。

王淺秋提到鍾東錦被指是黑金、有前科官司、財產申報土地就有159筆、房產18筆、存款有1億多部分，鍾東錦解釋道，他所有的財產都在申報資料中，事實上159筆土地，價值並沒有那麼高，多半是在鄉下地方，或是河川用地，1公頃還不到1百萬元，不值錢，房產則大多數是妻子的岳父母相繼去世後，妻子繼承不少房產，連他不都清楚老婆究竟有多少財產。

鍾東錦說，他非常感謝妻子，如果沒這個老婆，他的人生就不一樣了，早年他投身經營汽車買賣時，經常要調頭寸，都沒跟銀行借，都是妻子回家借錢給他周轉，也不算利息，才有後來的局面。至於保險，也是岳父母疼借女兒，每年固定幫妻子買保險才有那麼多。

王淺秋問到是否被操作引發大眾仇富心理，鍾東錦強調，如果沒有錢？如何做善事？其實他也不是大富翁，像是竹北人有個1億元是很正常的，但是有政治人物故意藏富，不申報，所以他才抨批徐定禎只有27萬元存款，是假的！

王淺秋在提到百場公投說明會，鍾東錦投下不少錢辦理，鍾東錦表示，百場公投的經費，除了他自己出的，還包括了縣長的好友捐助了4百萬元，還有議員們的認捐，現在想來感嘆，當時百場宣講是他和劉政鴻站在一起，但謝福弘一場都沒參加，政黨有事時大家一起來向前走，但有人卻沒有，讓人感覺不舒服，最後，民進黨大撒幣宣傳不投票，造成藍軍輸了公投。

王淺秋問苗栗從未脫離過藍軍掌控，這次苗栗的選舉從未有媒體如此熱烈討論，非常特別，鍾東錦也在記者會中自曝過前科，請鍾東錦再次問明記者會過程。

鍾東錦表示，那次的記者會其實是他準備不選了，他的前科包括傷害案、因錯誤感情引來的通姦案，以及最近被拿出來說的傷害致死案，這案件害他坐了1年多的黑牢，事實上，事發時他已經不在現場，但後來有個女證人咬他，在當年那種環境，是有冤無處申，南庄鄉親都知道我是被冤枉的，像是白手套案，他明明就判無罪了，還有時力的立委去施壓，要苗栗地檢署重起調查，當律師的要有良心道德。

王淺秋談到苗栗縣的財政狀況是非常糟，鍾東錦該如何償債？鍾東錦說前任縣長讓苗栗負債變成690億，在徐耀昌任內還了80多億，他未來要增加還債，希望中央執政能多幫忙，像是通霄火力發電廠全力擴廠，造成當地汙染、鯉魚潭及永和山水庫都供水給新竹、台中，應該要增加回饋金才公平。並且要延續徐耀昌的施政方向，繼續招商引資增加稅收，並且加強在醫療及社福的支出，好好照顧長輩。

針對為何要選到底的問題？鍾東錦再次說明當時原本是要勸進徐志榮選，如果當時徐志榮說要選的話，他就是最大助選員，而且朱立倫訪美搭機前還打電話拜託他勸進徐志榮，他為此還找了5個徐志榮的好朋友來勸進，只是最後徐志榮決定不選，他認為謝福弘實力不夠，加上國民黨祕書長黃健庭說他是殺人犯，他為爭取清白，才決定選到底。

鍾東錦並反問謝福弘，2020年元月4日在前縣長傅學鵬老宅私會蘇嘉全的過程是如何？為何不能說清楚，而且傅學鵬從未真正支持過國民黨，以前還支持邱炳坤與劉政鴻對抗選縣長，他個性直，但要做事時一定會做，造成分裂是國民黨造成的，他被圍剿也是因為民調第1，他從不認為徐定禎或是民進黨有多厲害，選舉是要靠平日一步一腳印，不是遇到選舉才出來，一選完又不見人，他有信心一定能勝選。