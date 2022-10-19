海巡署爆發男軍官騷擾女下屬醜聞！張姓校級軍官利用業務督導機會與女軍官交往，事後張不滿2人分手，扮演「恐怖情人」，除以書信及訊息一再騷擾女方，更將過去2人交往時的性愛猥褻對話截圖、女子大頭貼照片及名字，印製3張「猥褻海報」，放在海巡署測考中心的透明資源回收袋最上方，供受訓軍官觀看，意圖毀滅對方，海巡署得知後火速將張員調職並移送法辦。

台北地檢署已依散布猥褻物品、加重誹謗罪起訴張員，檢察官痛批張員犯後態度不佳、犯罪動機可議，請求法院量處適當之刑。

據調查，41歲張員原是海巡署某分署科員，為校級軍官，因曾經是被害女下屬業務的上級督導，經常與對方接觸而認識，2019年2人進而交往為男女朋友，去年4月因故分手。

但去年11月至今年3月間，張員及女下屬因分別參加海巡署軍官研究班等訓練課程，同時在位於北市臥龍街的海巡署教育訓練測考中心受訓，張員因向女方求復合遭拒，心有不甘，先於今年3月2日晚間8時，在他任職的海巡署某分署辦公室，將雙方交往期間討論性行為過程私密對話之猥褻性文字、女子的大頭貼照片及名字，剪輯為「淫截圖.docx」檔案後列印3張。

翌日早上7時，張員將3張「猥褻海報」，分別放在海巡署測考中心行政大樓2、3、4樓的透明資源回收袋內最上方，當天早上10時，受訓的林姓學員發現行政大樓3、4樓透明資源回收袋內，竟有印著受訓女軍官大頭貼照片及名字的「猥褻海報」，立即向測考中心陳姓分隊長回報，海巡署政風室介入調查，事後除被害人提告外、海巡署也將張員函送北檢偵辦。

張員因被海巡署政風室調查，3月7日自行向北檢「自首」，但檢察官調查時，張員雖坦承製作散布「猥褻海報」，卻否認有散布猥褻物的犯意，對於犯罪動機及目的均避重就輕，檢察官傳喚張員同事作證後，不採信張員說法，也認定張員不符合自首要件，依法起訴。

檢察官並痛批張員犯後態度欠佳，僅因不滿女軍官與他分手，先多次以電話、訊息及書信騷擾女方，且僅因女方不同意復合，就再以散布2人交往中的私密訊息，意圖社會性毀滅對方名譽，其犯罪動機及目的均十分可議，請求法院量處適當之刑。