「包養妹」職務真多元！1名女網友日前玩交友軟體發現有男子寫「急徵包養妹」，對方解釋想找女生假伴女友，陪他參加「前女友訂婚」並出價1萬5，該女網友答應後，當天努力扮演好稱職、溫柔、家世好的假女友，事後收了錢、吃了大餐，男子則害羞地傳訊問她「不介意的話，要不要當朋友看看」讓她樂翻。

該女網友在Dcard發文，她日前完交友軟體發現有個男子寫「急徵！包養妹，我很認真快點回我」，她原心想對方可以去網站找，於是她回「你是單身狗嗎？」對方才解釋需要1個女生陪他參加前女友的訂婚，讓原PO超傻眼，他還說已經向前女友報人數2人，不想洩氣才上網徵人，並願意出價1萬5。

該女網友最後勉強答應，男子當晚就不斷確認她隔天的穿著打扮，還要她舉止都要很溫柔，並強調沒有要發生關係，就只要原PO假扮成女友，原PO當天還差點睡過頭，到現場時發現男子的前女友很漂亮，對方的新郎也不差，「我很努力到笑出最專業、最玲瓏的笑，然後這輩子沒有站這麼挺」。

該女網友還向新娘瞎編自我介紹，稱自己家中是小建商，前陣子剛從歐洲旅遊回來，當天就順利結束，後來男子傳訊息謝謝她，還說「不介意的話，要不要當朋友看看」，讓她相當開心；其他網友留言「以包養妹來說妳可能真的太好笑了哈哈」、「說不定他真的有追你的意思」、「請問這種職缺還有嗎？我也想要」。