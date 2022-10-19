迎接「西洋鬼節」萬聖節到來並搶攻疫後聚餐商機，王品集團旗下和牛鍋物吃到飽「和牛涮」，人氣甜點「巧克力鯛魚燒」重磅回歸，10月31日前到店內消費頂級和牛套餐，免費大啖鯛魚燒吃到飽。日式豬排專賣品牌「品田牧場」再祭好康優惠，即日起到店內消費出示「王品瘋美食」APP活動票券，點兩客套餐就招待價值110元「酥炸廣島牡蠣」一份。

過萬聖節不能沒有甜點，「和牛涮」店內人氣最夯的「鯛魚燒霜淇淋」，自推出以來廣受年輕客層喜愛，呼應萬聖節主題「巧克力鯛魚燒」特地洄游，聯手暖橘色「起司鯛魚燒」再出擊，黑橘色系組合要讓火鍋控們沉浸萬聖節氛圍。其中「巧克力鯛魚燒」在六月初亮相，一推出就成功收服顧客味蕾，帶動頂級和牛套餐點餐率提升至六成，看得出巧克力口味依舊是不敗經典。鯛魚燒內夾Q彈麻糬夾心，餅皮外脆內軟搭配獨家厚奶茶、北海道牛奶霜淇淋，填入日式晶凍、黑珍珠、黑糖蜜等多種配料，好吃又好拍。10月31日前，到和牛涮全台8家分店消費「頂級和牛」或「極上和牛」套餐，免費升級「澳洲金牌純血和牛吃到飽」優惠，讓火鍋控們從主食到甜點都獲得大滿足。

主打創意豬排料理品牌「品田牧場」十月好禮不斷，10月15日起至12月15日不分平假日，只要到店內消費兩客套餐，並出示「王品瘋美食APP」活動票券，就送「酥炸廣島牡蠣」一份（2顆）；即日起至年底到Line官方帳號領取集點卡，集滿兩點加碼贈「黃金海老排」一份，滿三點可參加「幸運輪盤轉轉樂」活動，有機會享用招牌單品「廣島三味牡蠣」、「章魚燒豚丸」或「香酥海老」；集滿五點則可領取單筆消費88折優惠。選在十月海鮮正肥美，「品田牧場」超佛心，加碼送滿滿海味，替消費者省荷包又能大飽口福。