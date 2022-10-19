大陸希望工程公益廣告中的「大眼睛」少女蘇明娟，以黨代表的身分出席在北京舉行的中共二十大會議。30多年前，蘇明娟是交不起學雜費而面臨失學的上百萬名中國小學生之一，她在安徽一個簡陋教室裡讀書的模樣，被《中國青年報》記者拍下。自此她成為救助貧困地區失學兒童「希望工程」的招牌面孔。

香港《星島日報》報導，大眼睛的照片自1992年起在中國各報刊出現，蘇明娟也意外成了希望工程的「代言人」。此後，在「希望工程」的資助下，蘇明娟順利完成學業，並於2002年考入安徽大學金融管理系，畢業後成為中國工商銀行安徽省分行的職員。

蘇明娟走上共青團工作崗位後，對青少年事業、對希望工程有了更深的認識和思考。她有餘力後，也發起設立助學基金，2018年至今籌集了大約490萬元（人民幣，約合新台幣2175萬元），參與建設了5所希望小學。如今蘇明娟已成家立業，為人妻為人母。身為工行安徽省分行人力資源部總經理助理的她，同時也是共青團安徽省委的兼職副書記。

30多年前，蘇明娟全年的收入僅僅夠全家吃3個月，父親每天早起晚歸，上山砍柴、下河抓魚，用換來的錢，買點口糧，維持生計。中共二十大報告稱，中國已經建成世界上規模最大的教育體系。蘇明娟的孩子正在上學，她偶爾才會用自己吃過的苦教育孩子，「完全是兩個時代的人，說多了，她們沒辦法想像。」