過去兩年全球晶片荒，公開市場上供不應求，大陸黑市交易也相當熱絡，如今狀況沒有趨緩，甚至在美國的強力制裁下會變得更加猖獗，尤其汽車晶片的短缺情形仍相當嚴重，即使品質不一，甚至可能衍生出行車安全問題，還是吸引買家上門。

美國財經媒體報導，大陸的半導體黑市並不是在一夕間壯大，長年以來低調進行，在晶片荒期間逐漸擴大。現在則受到美國制裁的影響，讓大陸晶片的短缺狀況更為嚴重，加速地下交易的進行。

報導提到，汽車晶片是黑市買賣的核心，甚至有知情人士爆料，除了大陸最大的電動車製造商比亞迪之外，幾乎每家的大陸汽車製造商都曾試圖透過黑市購買半導體。

然而黑市中產品不僅品質不一、過時，就連價格也是正常交易的好幾倍，消息人士指出，理想汽車曾在黑市花費500美元購買一個煞車晶片，但原價只要1美元而已，理想汽車官方否認此事，但並未進一步說明。

除了品質問題外，買家還有可能在黑市中買到二手晶片，亂象頻傳，但在全面大缺貨的狀況下，在黑市購買晶片，順利的話在24小時以內就能拿到產品，讓許多人被迫妥協。