想知道自己英文程度到哪裡嗎？國發會與財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）合作，推出一站到底的英語檢測資源平台「全民英檢i學網」，免費服務各階段的學習者，從了解自己英語能力落點開始，到挑戰模擬考題，最後獲得具體強弱項診斷回饋以及學習指引。

LTTC表示，「i學網」自本月初上線已超過萬人使用，其中近7成為30歲以上、尚未報考過全民英檢的民眾，這些人多數以通過初級或中級為目標。

為進一步鼓勵民眾在考前增加練習經驗，LTTC規畫於今年的最後一次的初級、中級聽讀測驗報名期間，同步舉辦「模考fun輕鬆」活動。活動期間凡在「i學網」挑戰計時模式的模擬考，即可獲得更多官方版的考前練習資源；報考正式考試還有機會獲得報名優惠碼$100，名額共500位。

LTTC研發長吳若蕙表示，「i學網」提供出自「全民英檢」官方題庫聽力、閱讀測驗試題。學習者平常就可利用「i學網」練習，提升英語能力。如果有參加正式英檢的規畫，「i學網」更是考前重要的備考資源。

LTTC建議使用者利用「計時模式」比照正式測驗時間完整作答，使用者可即時獲得個人專屬的英語能力診斷，包括：強弱項分析、尚未精熟之單字與句型、後續學習建議等。同時「i學網」也具備學習歷程功能，可記錄學習軌跡，能給予學習者一站到底且有效率的學習體驗。

2023年元月份「全民英檢」初級聽讀測驗(CEFR A2)即日起開放報名，中級聽讀測驗 (CEFR B1)也將於11月中旬開始報名。報名期間「全民英檢i學網」同步舉辦「模考fun輕鬆」活動，中獎機會高。