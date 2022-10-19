「原子少年」天王星成員小孩（何世華）近日因捲入「硬上網美」的感情風波，在12日自行宣布退團，網美事後還開直播說明自己是「差點被霸王硬上弓」並向大眾道歉占用媒體資源。但沒想到網美媽媽日前接受媒體專訪時，卻聲淚俱下的控訴女兒遭到小孩誘拐、意圖侵犯，與網美的說法有出入，讓外界看得霧裡看花。

根據《鏡週刊》的報導，在意圖侵犯事件爆發後，網美曾在5日開直播還原當時的情況，她透露與小孩是在9月3日的唱歌聚會上認識，網美將酒醉的小孩送回家後，自己卻差點被霸王硬上弓。但她強調他們後來並沒有身體親密接觸，最後是衣衫完整的走出房間遇到小孩的母親，對方媽媽還問網美需不需要叫車，而網美僅回應自己已叫好車就離開小孩家。

過了2週後兩人再度見面，但網美卻已準備好錄音機，打算密錄她與小孩對談的過程，而小孩一看到網美就對於自己前一次的魯莽行為主動向網美道歉，隨後網美似乎放下心防又跟著小孩回家，兩人同處一室讓小孩提出「想要進一步接觸」的請求，網美則表示要「交往才可以」，小孩答應後兩人當晚發生親密關係，而網美在直播時也強調兩人確實有交往，與一般情侶一樣有親密舉動。而小孩友人得知她的說法後卻感到無法理解，認為她若是帶有怨懟，為何之後還願意跟小孩回家並發生關係。

網友也PO出小孩和網友之前的對話截圖，可以看出兩人在發生關係後還有聯繫，對話也很平和，甚至出現引人遐想的對話，直到10月4日網美告訴小孩自己確診新冠肺炎後，兩人的關係才急轉直下。但網友也發現網美在確診期間雖沒去學校上學，卻偷偷跑去夜店喝酒，令不少人傻眼。

不過，兩人都表示第二次見面決定交往後才發生關係的說法，卻遭女方媽媽否認。網美媽媽14日接受採訪時，聲稱女兒一直都是很獨立的小孩，交往對象也都會告知，但發生這件事情後卻不敢說，讓她心疼落淚表示，女兒在跟小孩第一次見面，就在不認識對方的情況下被小孩性侵，心理受到嚴重創傷，在第一時間網美媽媽本來就想要提告，但女兒不讓她去，還威脅要跳樓輕生，而網美媽媽強調他們並不想事情搞太複雜，只是想要一個清白，因為她知道他們並沒有做錯任何事。

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