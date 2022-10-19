柬埔寨活摘器官傳言不斷，桃園檢警日前偵辦詐欺案，從查扣手機驚見案外案，謝姓男子等3人以月薪逾6萬誘騙黃姓乾弟前往柬埔寨，假藉疫情要健檢確認臟器健康後，以100萬代價販售器官，黃男7月底獨自搭機前往，因買家另有貨源而倖免逃回台，檢警甚至查出一行人對話提及「全摘」包括心臟等臟器，怒批罔顧人命至極，火速偵辦，依意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪嫌起訴3嫌，並建請法院從重量刑。

近來頻傳國人遭誘騙至柬埔寨，甚至遭活摘器官，桃園地檢署檢察官邱健盛日前指揮中壢警分局偵辦詐欺案件時，發現林姓男子手機內有仲介黃姓被害人前往柬埔寨摘取器官的訊息，隨即指揮中壢警分局成立專案小組，積極溯源偵辦，但傳訊黃男時，一度因遭受驚嚇及威脅不敢陳述，經檢察官多次細心勤說， 黃男終鼓起勇氣娓娓道來。

檢警調查發現，該人口販運集團由謝男負責尋找詐騙受害對象、也就是俗稱養豬場，蔡男及王男負責管理監督被害人出境、林男則負責尋求器官買家，謝男利用黃姓乾弟對他的信任，佯稱至國外從事行政工作可獲得6至7萬元的高額月薪，讓黃信以為真答應出國，再以疫情期間需要健康檢查為由，誘騙黃男完成肝臟、腎臟、X光等健康檢查。

蔡男拿著黃男的身分證件及小黃卡，辦理護照及購買機票，並持健檢報告通知林男聯繫在柬埔寨的人體器官葉姓買家，談妥以登機交付前金50萬元、下機4小時內交付50萬元當交易條件，由謝分得80萬元、蔡和林各分10萬元。

王男將護照、小黃卡及機票等交給黃姓被害人，7月27日「監督」黃男獨自搭機前往柬埔寨，所幸黃抵達柬埔寨後，買家稱已有其他器官貨源，不願購買黃的器官而拒絕交易，黃男才知受騙，免於遭人摘取器官驚慌返國。

檢警發現，一行人對話中提及「全摘」，竟是指摘取心臟、肝臟、腎臟及眼角膜等器官，痛斥3嫌共組人口販運集團，僅因貪圖錢財，不顧他人生命，詐騙至柬埔寨供人摘取器官，行徑駭人聽聞，罔顧人命至極，更怒批謝男仗著和黃男多年乾兄弟情誼，辜負信任，以高薪工作訛詐，事後為免犯行曝光，又脅迫黃男閉嘴，犯後態度惡劣。

桃園地檢署除順利羈押集團林男、謝男和蔡男3人（王男另案由嘉義地方檢察署羈押偵辦中），也火速偵結，依《人口販運防制法》意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪嫌及《刑法》意圖營利以詐術使人出境罪嫌起訴，並建請法院均予以從重量刑，以昭炯戒。

桃檢指出，近來頻傳國人因求職受誘騙至東南亞如柬埔寨等地，遭人脅迫從事電信詐欺或被控制行動自由等情事， 甚至發生詐騙至境外摘取器官案例，桃檢會持續加強查緝，就不法犯罪集團嚴辦重懲，以維護國人安全，並呼籲民眾面對海外高薪求職廣告或訊息，務必提高警覺，審慎評估，以免受騙上當，危及自我人身安全。