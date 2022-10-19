元晶太陽能（6443）今天在台灣國際智慧能源週，率先業界推出台灣市場新高紀錄的540W模組，一舉樹立台灣太陽光電500W以上的新標準。元晶並且同步宣布新一輪擴產，在明年2023年中將增設第三條大尺寸M10模組產線，產能可增加達500MW。

元晶表示，新推出的540W模組採用元晶最新產線製造的M10規格太陽能電池。該產品的模組光電轉換效率最高可達21.3%，較台灣的市場主流規格高出近5%相對值。這5%的相對差異可以使案場的土地運用更有效率，同時可以節省支架鋼材、纜線與人工安裝成本。估計案場總施工成本將可降低達13%以上。目前該產品已經於8月正式量產，獲得市場熱烈迴響，洽談與接單量合計已達明年產能一半。

除了高效能新產品之外，元晶針對太陽能模組耐候能力也新推出了業界最高抗風壓能力的產品。新的產品將模組靜態抗壓力從原來的5400 Pa提升到7100Pa，是全台唯一通過內政部建築研究所模組風洞試驗，可以抗瞬間十七級陣風的模組。另外為了模擬台灣海邊高鹽分腐蝕與高溫高濕的環境，元晶也領先通過了最高級的第八級鹽霧與加上PID（電位差誘發衰減）的複合版嚴苛測試。這些都是元晶針對台灣在地化環境需求研發出的最新成果。對於業界流傳部分進口產品在台灣陸續出現水土不服的品質問題，元晶表示該公司有信心在耐候性與性價比完勝東南亞的太陽能產品。

在國際市場佈局方面，本次元晶也將發表模組美國UL認證的授證儀式，代表元晶除了太陽能電池現有美系客戶外，也將規劃以模組進軍美國太陽光電終端市場。元晶表示，近來在漁電共生模式逐漸成熟、企業對綠電需求持續高漲、政府政策扶持、供應鏈上游瓶頸可望逐漸打開等諸多因素加成下，2023年可望迎來太陽光電的成長榮景。據法人了解，元晶已經有兩條新世代M6/M10規格產線投產，加上明年中加入的第三條產線，新世代的產能將有機會超過1500MW。元晶坐擁技術規格先驅與產能最大的優勢，並持續開拓國際市場，未來營運成果值得期待。